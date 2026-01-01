Crédit de TPS: utile, mais aurait pu être mieux, dit une coalition contre la pauvreté

L'augmentation du crédit de TPS, annoncée plus tôt cette semaine, apportera certainement une aide qui sera utile aux gens à faible revenu, mais son mécanisme et d'autres aspects auraient pu être améliorés, estime une coalition de groupes qui luttent contre la pauvreté.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé une hausse de 25 % du crédit de TPS, pour une durée de cinq ans. La nouvelle allocation, baptisée Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, pourrait permettre à un célibataire admissible de toucher environ 400 $ de plus cette année, un couple avec deux enfants: environ 800 $ de plus cette année.

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté estime que «c'est une bonne nouvelle» sur le plan du principe. Cet argent va certainement être utile pour payer des denrées, le loyer, des chaussures, s'est réjoui Serge Petitclerc, co-porte-parole du Collectif.

Toutefois, il serait préférable que le montant soit versé chaque mois plutôt que chaque trimestre ou en versement unique, de façon à soutenir de manière plus stable ces personnes à faible revenu, a-t-il suggéré.

De même, il souligne que la façon de calculer le crédit de TPS, basée sur le revenu familial net rajusté, pourrait avoir comme conséquence qu'une personne à très faible revenu touchera un montant, mais pas le montant maximal, à cause de sa situation.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne