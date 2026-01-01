Motion contre un pipeline qui traverserait le Québec: les partis se positionnent

Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont voté en faveur d’une motion qui s’oppose à un projet de pipeline qui traverserait le Québec, alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) ont voté contre.

Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, a déposé une motion jeudi pour demander que l'Assemblée nationale affirme son opposition au projet de gazoduc et d'usine de gaz naturel liquéfié de Marinevest Énergie.

Quatre-vingts députés, des caquistes et des libéraux, ont voté contre la motion, alors que 14 députés, péquistes et solidaires, se sont positionnés en faveur de la motion.

Marinevest Énergie Canada, une filiale de la société énergétique norvégienne Marine Vest Energy, a l’intention de construire un pipeline qui partirait de l’Ontario jusqu’à Baie-Comeau, où elle compte construire une usine de liquéfaction et un terminal maritime pour exporter du gaz naturel provenant de l’Ouest canadien.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne