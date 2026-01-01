Dernière journée du premier ministre François Legault en Chambre

François Legault vivra ses derniers moments à titre de premier ministre en Chambre, jeudi.

Il répondra aux questions des oppositions, après quoi il prononcera un discours de dix minutes. S'ensuivront les discours des chefs des autres partis, puis l'ajournement des travaux pour une semaine de relâche parlementaire.

François Legault cèdera son poste soit à Christine Fréchette ou à Bernard Drainville le 12 avril prochain à l'occasion d'un congrès du parti qui se tiendra à Drummondville. Il continuera toutefois de siéger comme député de L'Assomption jusqu'aux élections générales.

M. Legault est le doyen de l'Assemblée nationale. Nommé ministre de l'Industrie par Lucien Bouchard il y a de cela 28 ans, en 1998, il fonde la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2011 et réalise son rêve de devenir premier ministre en 2018.

Il vit une véritable histoire d'amour avec les Québécois à travers la pandémie de COVID-19 et jusqu'en 2023, lorsque son parti commence à cumuler les bourdes et sombrer dans les sondages.

Le dernier sondage Léger réalisé pour les médias de Québecor et publié cette semaine place la CAQ à égalité avec Québec solidaire (QS), loin derrière le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ).

Jeudi matin, les adversaires politiques de M. Legault lui ont rendu hommage, en soulignant sa résilience. «Ce que je retiens, c'est un service public de près de 30 ans», a commenté en point de presse le député péquiste Alex Boissonneault.

«La politique, c'est dur, c'est ingrat, c'est imprévisible, donc de faire ce travail-là, que peut-être peu de gens veulent faire, c'est quand même tout à l'honneur de François Legault», a ajouté pour sa part la cheffe de QS, Ruba Ghazal.

«Je tiens à souligner 28 ans d'engagement public de François Legault. Qu'on soit d'accord ou non avec les décisions qu'il a prises, (...) 28 ans de service public, ça vient avec des sacrifices personnels (...) importants», a souligné le chef parlementaire du PLQ, André Fortin.

Caroline Plante, La Presse Canadienne