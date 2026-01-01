Les conservateurs proposent des réformes dans le régime de congé parental

Les conservateurs fédéraux proposent trois réformes de l'assurance emploi qui, selon eux, rendraient les congés parentaux plus flexibles pour les familles d'aujourd'hui.

Garnett Genuis, porte-parole conservateur en matière d'emploi, et trois autres députés conservateurs ont tenu une conférence de presse à Ottawa, jeudi, pour dévoiler leurs propositions.

Ils affirment que les parents devraient pouvoir percevoir une rémunération pour les services de garde d'enfants sans perdre leurs prestations, et qu'ils devraient avoir la garantie de pouvoir poursuivre des études ou une formation professionnelle pendant leur congé.

Ils demandent également au gouvernement d’autoriser l’interruption des congés parentaux par un bref retour au travail avant que le reste du congé ne soit écoulé.

Ils affirment que le Québec autorise déjà les parents à suspendre leur congé, et que cette possibilité devrait également être offerte aux autres Canadiens.

La députée conservatrice Sandra Cobena affirme que cela offrirait une plus grande flexibilité aux agriculteurs pendant la saison des récoltes et serait également utile aux familles travaillant dans les secteurs du tourisme, de la fiscalité, du droit et de l’immobilier.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne