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Les députés reviennent à Ottawa pour la dernière session avant l'été

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25 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

La Chambre des communes reprend ses travaux lundi pour la dernière ligne droite avant la pause estivale, avec au programme le débat sur le projet de loi budgétaire et une motion conservatrice.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a indiqué qu'il comptait faire pression pour qu'un débat ait lieu sur la manière dont le gouvernement traite les revendications territoriales des Premières Nations.

M. Poilievre souhaite que le gouvernement fasse passer les droits des propriétaires privés avant toutes les autres revendications, en raison des inquiétudes suscitées par la décision rendue dans l'affaire des tribus Cowichan en Colombie-Britannique concernant le titre ancestral.

Le projet de loi visant à mettre en œuvre la mise à jour économique du printemps, qui comprend d'autres mesures telles que le pouvoir pour la police de fouiller le courrier avec un mandat, continue de suivre son cours à la Chambre des communes.

La politique internationale sera également à l'ordre du jour, alors que la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, s'apprête à accueillir son homologue chinois plus tard cette semaine, la première visite de ce type au Canada depuis 2016.

Le premier ministre Mark Carney se rendra à New York en milieu de semaine afin de faire avancer les efforts visant à attirer les investissements internationaux au Canada.

David Baxter, La Presse Canadienne

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