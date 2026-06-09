Changement climatique: 425 millions $ pour aider les propriétaires à s'adapter

Le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 425 millions $ sur cinq ans pour aider les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation pour s’adapter au changement climatique.

La ministre de l’Environnement, Pascale Déry, était de passage dans un parc de Longueuil lundi après-midi pour annoncer le nouveau financement voué à adapter les résidences face aux aléas climatiques, comme les inondations.

«Ce sont des aides financières qui seront accessibles à travers un nouveau volet qui s'appelle “Adaptation” du programme RénoClimat, qui existe déjà», a précisé la ministre Déry.

À partir du 1er octobre 2026, les propriétaires pourront avoir accès à trois types d'aide pour adapter leurs résidences aux changements climatiques.

Une aide pouvant atteindre de 700 à 1000 $ sera disponible pour la «réalisation de travaux simples» comme «l'installation d'une pompe submersible avec batterie, celle d'un clapet antiretour, et l'acquisition de barrières anti-inondation amovibles».

Les propriétaires pourront également obtenir jusqu’à 1000 $ pour faire réaliser un «diagnostic des risques liés aux changements climatiques».

Une aide pouvant atteindre 35 000 $ sera également mise à la disposition de ceux qui ont besoin de réaliser des travaux d’adaptation complexes sur les habitations situées dans des zones identifiées à risque, comme une zone inondable.

«C'est une aide qui va couvrir des travaux beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourds, comme des travaux de protection de fondation notamment», a précisé la ministre Déry.

L’initiative s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise notamment l'adaptation aux impacts des changements climatiques.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne