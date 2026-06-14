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Politique

Sommet du G7

Le nouvel ordre mondial ne pourra pas être défini par un seul pays, dit Carney

Le nouvel ordre mondial ne pourra pas être défini par un seul pays, dit Carney
Photo: La Presse Canadienne
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Le premier ministre canadien Mark Carney a affirmé dimanche que les États-Unis joueraient un rôle dans un nouvel ordre mondial où aucune institution ni aucun pays ne détiendrait à lui seul toutes les réponses.

En conférence de presse en Irlande, il a ajouté que certains pays seraient sur la même longueur d'onde sur des questions, comme les mesures à prendre en matière d'intelligence artificielle et de sécurité des enfants, tandis que d'autres favoriseraient plus une approche de laisser-faire.

M. Carney se rendra au sommet du G7 à Évian-les-Bains, en France, qui s'amorce lundi.

Le premier ministre avait déclaré samedi que les «fils» d’un nouvel ordre mondial pourraient être tissés au cours du sommet.

M. Carney a précisé que sa stratégie au G7 porterait également sur l'établissement de coalitions ad hoc qui varieraient en fonction des enjeux. Il a ajouté que le Canada était à la recherche de partenaires.

Il a dit s'attendre à ce que la réunion comporte une «forte dimension géopolitique» compte tenu de la guerre en Iran. Selon lui, le choix moral impose de faire tout ce qui est possible pour instaurer un cessez-le-feu.

Catherine Morrison et Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

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