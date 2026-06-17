Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Politique

Sur 10 ans

Québec investit 1 milliard $ pour le maintien d'infrastructures municipales d'eau

Québec investit 1 milliard $ pour le maintien d'infrastructures municipales d'eau
Photo: La Presse Canadienne
durée

Le gouvernement Fréchette annonce qu'il investira un milliard $ sur dix ans pour aider les municipalités dans la réfection et la modernisation de leurs infrastructures en eau.

Le ministre des Finances, Eric Girard, et le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, en ont fait l'annonce mardi, à l'occasion des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales.

En mêlée de presse à Québec, M. Girard a convenu que cela ne «résoudra pas tous les problèmes», mais selon lui, il s'agit d'un «geste significatif» pour aider les villes.

Le ministre a souligné que le gouvernement du Québec avait bien accueilli les 10 milliards $ accordés récemment par Ottawa, mais il souligne que cela «ne comble pas l'entièreté de la demande».

«Est-ce que ça va prendre d'autres sommes? Oui», a-t-il soutenu.

Le gouvernement n'a pas précisé comment le financement serait octroyé aux municipalités pour leurs infrastructures en eau.

Dans un communiqué, Québec souligne qu'il a investi de manière soutenue depuis six ans dans les infrastructures publiques et qu'il modifiera sa stratégie pour s'assurer que les sommes aient réellement un effet sur les actifs.

Le gouvernement vise à disposer de données plus fiables sur l'état des infrastructures, fixera des objectifs sur le déficit de maintien d'actifs et s'assurera de prioriser les projets plus pressants.

«Aujourd'hui, nous allons plus loin en nous dotant d'une approche qui nous permettra de mieux mesurer l'état de nos infrastructures, de renforcer nos mécanismes de gestion et de prioriser davantage le maintien des actifs existants», a indiqué le ministre Girard dans un communiqué.

«Prioriser la réfection des infrastructures existantes nécessitera de faire des choix difficiles, mais nous travaillerons dans le meilleur intérêt des Québécois en respectant notre objectif de retour à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030.»

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Mark Carney rencontrera Volodymyr Zelensky en marge du Sommet du G7 en France

Publié hier à 9h00

Mark Carney rencontrera Volodymyr Zelensky en marge du Sommet du G7 en France

Le premier ministre Mark Carney rencontrera ce mardi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en marge du Sommet du G7 en France, à l'issue d'une séance de travail consacrée à la consolidation de la paix en Ukraine. La rencontre avec M. Zelensky est l'une des cinq réunions bilatérales qui se trouvent sur l'horaire de M. Carney pour la ...

LIRE LA SUITE
Le nouvel ordre mondial ne pourra pas être défini par un seul pays, dit Carney

Publié le 14 juin 2026

Le nouvel ordre mondial ne pourra pas être défini par un seul pays, dit Carney

Le premier ministre canadien Mark Carney a affirmé dimanche que les États-Unis joueraient un rôle dans un nouvel ordre mondial où aucune institution ni aucun pays ne détiendrait à lui seul toutes les réponses. En conférence de presse en Irlande, il a ajouté que certains pays seraient sur la même longueur d'onde sur des questions, comme les ...

LIRE LA SUITE
Le projet de loi 23 sur les hospitalisations forcées est adopté

Publié le 13 juin 2026

Le projet de loi 23 sur les hospitalisations forcées est adopté

Contre toute attente, les élus de l'Assemblée nationale ont réussi à adopter, vendredi, l'imposant projet de loi 23 qui assouplit les critères pour hospitaliser de force une personne en crise. «Je ne vous cacherai pas que le chemin n'a pas été facile. Les derniers jours, et même les dernières heures, ont été particulièrement intenses», ...

LIRE LA SUITE