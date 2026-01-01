Les ingénieurs du gouvernement passent à la grève générale et illimitée

Les ingénieurs du gouvernement du Québec durcissent leur grève; elle deviendra générale et illimitée à compter du 6 juillet.

À l'heure actuelle, la grève à durée indéterminée des membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec a lieu tous les jeudis, ainsi que les soirs et les fins de semaine.

L'APIGQ représente quelque 1900 ingénieurs à l'emploi du gouvernement du Québec, principalement au ministère des Transports, mais aussi à ceux des Affaires municipales, de l'Environnement, des Ressources naturelles et de la Cybersécurité.

Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2023, soit en même temps que celles des autres employés des secteurs public et parapublic.

Le litige porte principalement sur l'octroi d'une «enveloppe sectorielle», dotée d'un montant qui permettrait d'accorder plus que les 17,4 % d'augmentations salariales sur cinq ans qu'ont obtenues l'ensemble des employés de l'État.

L'APIGQ estime qu'avec la crise des infrastructures, les ingénieurs, qui planifient et surveillent les travaux, devraient être considérés comme une catégorie de travailleurs prioritaire, donc pouvant bénéficier de cette «enveloppe sectorielle» qui est destinée à financer des avantages spécifiques.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne