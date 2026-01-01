Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Si elle reprend le pouvoir en octobre prochain

Christine Fréchette promet de tenir un «rendez-vous» sur l'itinérance en 2027

durée 09h00
15 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

L'ex-première ministre Pauline Marois a désormais l'appui de tous les chefs des partis de l'Assemblée nationale dans sa mobilisation pour la tenue d'un sommet sur l’itinérance en 2027, la caquiste Christine Fréchette s'étant rangée derrière l'idée d'un «rendez-vous» sur la question.

À l'issue d'une rencontre tenue mardi après-midi à Québec, l'actuelle première ministre s'est engagée à mener des consultations sur l'itinérance, si elle reprend le pouvoir en octobre prochain.

Mme Fréchette a également indiqué avoir convenu avec Mme Marois d'élaborer «un plan national» sur l'itinérance, plutôt que «gouvernemental».

«Ce sera un plan qui va regrouper non seulement les engagements du gouvernement, mais également des engagements en provenance de la société civile, en provenance du secteur privé, des groupes communautaires, de Santé Québec», a-t-elle soutenu en mêlée de presse en compagnie de Mme Marois.

Ce futur plan devra comporter des indicateurs, des objectifs et des cibles, en plus de mesures de suivi, a affirmé Mme Fréchette.

Le plan actuel du gouvernement en itinérance arrive à échéance à la fin de 2026. La prochaine mouture est déjà en préparation et 170 mémoires ont été déposés dans le cadre de ce travail, selon la première ministre.

Mme Fréchette souhaite consulter différents intervenants «qui ont quelque chose à proposer en lien avec l'itinérance», puis organiser une rencontre, «que ce soit un grand rendez-vous, un forum, un sommet, on verra le vocab qu'on lui associe», au printemps 2027.

«On fera un rendez-vous pour mettre de l'avant l'ensemble des engagements de tout un chacun qui composeront notre plan national en lien avec l'itinérance», a-t-elle affirmé.

À la fin mai, à l’initiative de Mme Marois, un regroupement de personnalités a réclamé dans une lettre ouverte un engagement de chacun des grands partis à tenir un grand sommet sur l'itinérance d’ici à juin 2027 si l’un ou l’autre forme le prochain gouvernement.

Au cours des dernières semaines, l'ex-première ministre a entrepris une tournée des chefs de parti afin de leur expliquer pourquoi elle souhaite voir un tel exercice. Le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec se sont tous ralliés à sa proposition.

Il lui restait à s'entretenir avec la cheffe de la Coalition avenir Québec. Mme Marois a mentionné avoir eu «une rencontre très constructive» avec celle-ci.

«Ce que propose la première ministre rejoint essentiellement ce que nous souhaitons. C'est-à-dire qu'il y ait un travail en profondeur, de préparation, d'analyse de la situation et, entre-temps, d'intervention évidemment», a soutenu Mme Marois devant les journalistes.

Elle a fait part de sa préférence pour un «sommet», mais estime qu'un «forum» réunissant tous les partenaires et permettant de fixer des objectifs de résultats et des engagements financiers dans un plan national «répond essentiellement» au souhait des 30 signataires de la lettre.

Le mois dernier, Mme Fréchette avait refusé de s'engager en faveur d'un sommet, défendant plutôt les efforts de son gouvernement dans la lutte contre l'itinérance.

Mardi, la cheffe caquiste a réitéré que depuis 2021, le gouvernement a annoncé un total de plus d'un milliard de dollars pour prévenir et réduire l'itinérance. Elle a néanmoins reconnu qu'«il faut aller plus loin parce que la situation est encore très difficile, notamment au niveau des prix des loyers».

Au dénombrement 2025 des personnes en situation d’itinérance, pas moins de 12 000 personnes ont été recensées partout au Québec.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec injecte 11 M$ pour bonifier l'accès aux activités chez les gens peu actifs

Publié hier à 18h00

Québec injecte 11 M$ pour bonifier l'accès aux activités chez les gens peu actifs

Dans le contexte où près de la moitié de la population québécoise n'est pas suffisamment active, surtout chez les aînés, Québec investit 11 millions $ sur deux ans pour rendre l'activité physique plus accessible. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, en a fait l'annonce mardi. L'enveloppe servira à ...

LIRE LA SUITE
Québec ouvert à réinvestir dans l'aventure des avions A220 d'Airbus

Publié hier à 12h00

Québec ouvert à réinvestir dans l'aventure des avions A220 d'Airbus

Le gouvernement de Christine Fréchette se montre prêt à délier de nouveau les cordons de la bourse dans l'aventure de l'avion A220 d'Airbus, mais cette fois-ci pour la version allongée que souhaite développer la compagnie dans son usine de Mirabel, dans les Laurentides. Québec a investi jusqu'à maintenant près de 2,1 milliards $ pour soutenir la ...

LIRE LA SUITE
Le fédéral transfère 70 millions $ à Québec pour la santé mentale chez les jeunes

Publié le 13 juillet 2026

Le fédéral transfère 70 millions $ à Québec pour la santé mentale chez les jeunes

Le gouvernement fédéral transférera à Québec 70,8 millions $ sur cinq ans, provenant du Fonds pour la santé mentale des jeunes. Cette enveloppe contribuera notamment à la création de quatre nouveaux sites d'Aire ouverte ainsi qu'un site mobile. Il existe présentement 48 sites d'Aire ouverte au Québec. Ces endroits s'adressent aux jeunes de 12 à ...

LIRE LA SUITE