Vous êtes conducteur de camion ou de véhicule lourd et vous vous demandez si vous devriez vous rendre dans un garage automobile ou encore dans un centre du camion afin d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation sur votre véhicule? Afin de vous aider à effectuer votre choix, nous vous présentons les services offerts dans un centre du camion.

Des services complets pour tous les types de camions

En confiant votre véhicule à des experts d’un centre du camion, vous pourrez bénéficier de services complets pour l’entretien et la réparation de votre camion. En effet, l’avantage de choisir un centre du camion est que ce type d’atelier se spécialise dans la réparation et l’entretien de camions, véhicules lourds et remorques. Tous les services sont offerts au même endroit.

La différence entre un centre du camion et un garage automobile

Si vous vous rendez dans un garage automobile, vous aurez accès à des services de mécanique automobile, mais comme ce type d’atelier n’est pas spécialisé dans la réparation de véhicules lourds, vous n’aurez pas accès à tout l’équipement dont vous avez besoin pour optimiser la performance de votre camion et sa durée de vie. Or, un véhicule lourd demande des connaissances poussées en matière de mécanique et c’est pourquoi il est préférable de confier le tout à un expert dans un centre du camion.

Quel que soit le modèle de camion que vous conduisez, que vous soyez un particulier ou encore une entreprise, vous serez certain d’obtenir les services qu’il vous faut dans un centre du camion et c’est là tout l’avantage offert par ce type d’atelier.

Voici des exemples de services offerts dans un centre du camion :

1. Diagnostic électronique : votre moteur éprouve des problèmes ? Grâce aux services de diagnostic électronique offerts dans un centre du camion, repartez l’esprit tranquille en sachant que votre problème a été pris en charge par des experts.

2. Vente et remplacement de pièces : si une pièce fait défaut ou est manquante sur votre poids lourd, des experts dans un centre du camion seront en mesure de la réparer et de la remplacer rapidement. En étant spécialisés dans la réparation de camions, de tels professionnels tiennent en inventaire plusieurs pièces et ont accès à des prix compétitifs pour les pièces de camion.

3. Remorquage : en plus des services de mécanique et de vente et remplacement de pièces, la plupart des centres du camion proposent des services de remorquage d’urgence. Si vous êtes en panne et que vous avez besoin d’aide sur la route, vous pourrez donc compter sur une main-d’œuvre qualifiée et sur de l’équipement de pointe pour vous sortir d’embarras.

4. Inspection mécanique : il est conseillé de faire inspecter régulièrement les composantes mécaniques d’un camion. Un centre du camion est en mesure d’offrir ce service. Cela permet aux conducteurs de poids lourds de rouler la tête tranquille en sachant que leur véhicule est en bon état.

Bref, on constate que les avantages offerts par un centre du camion sont nombreux et que toutes les raisons sont bonnes de s’y rendre pour entretenir ou faire réparer son poids lourd.