Trucs et astuces pour rénover votre salle de bain

La salle de bain est l’une des pièces les plus utilisées dans une demeure. Chaque membre de la famille s’y retrouve plusieurs fois par jour pour y prendre une douche ou un bain, aller aux toilettes, se brosser les dents, se maquiller ou se raser. Quand vient le temps de rénover celle-ci, il est donc important de penser aux fonctionnalités et au style qui pourront répondre aux besoins et aux goûts de chacun.

Équipements et accessoires de salle de bain

Évidemment, la salle de bain est une pièce dont l’usage est relié à la toilette personnelle (se laver et se pomponner) mais aussi à la détente. C’est l’endroit de la maison où l’on pourra se retrouver dans un bon bain chaud après le travail, accompagné de musique douce. C’est aussi une pièce qui se doit d’être fonctionnelle et efficace. Les appareils de plomberie (toilette, douche, bain et lavabos) sont donc les premiers éléments à changer lors d’une rénovation, si ceux-ci sont désuets.

Choisir des appareils qui offrent une qualité de fonctionnement exemplaire et des fonctionnalités innovantes, tout en étant très esthétiques est encore plus intéressant! Les modèles de bains, de lavabos et de douches offerts sur le marché rivalisent de beauté par leurs formes, leurs couleurs et leurs matériaux. Leurs caractéristiques techniques sont, quant à elles, de plus en plus perfectionnées.

Lorsque vous déciderez de changer les meubles, les comptoirs, les miroirs ou la peinture de votre salle de bain, pensez aussi et surtout à l’importance de vos éviers, de votre robinetterie, de votre toilette, de votre bain et de votre douche. Parce que tout ce qui est relié à la plomberie est en quelque sorte le cœur de cette pièce si importante de votre maison.

Suivez vos goûts et vos envies

En termes d’équipements et accessoires de salle de bain, les choix sont presque infinis :

Éviers en céramique, porcelaine vitrifiée, inox, pierre, acier émaillé;

Robinets mélangeurs ou à monocommande (plus précis en matière de température et plus économiques en eau);

Robinetterie en chrome, nickel, cuivre, bronze ou en matière synthétique;

Baignoires en fonte émaillée, en acier émaillé, en acrylique, en acrylique renforcé ou en résine;

Douche classique, italienne, hydro-massante, hammam, combiné bain et douche (modèles offerts en une multitude de matériaux);

Toilettes à cuve ronde ou allongée, à chasse simple ou double, toilettes monoblocs.

Pour changer le style de votre salle bain, vous pouvez opter pour des accessoires tels que :

Les distributeurs de savon

Les pommeaux de douche

Les porte-serviettes

Les tablettes de douches

La quincaillerie décorative pour douches et meubles lavabos

Les dévidoirs à papier de toilette

Les porte-savons

Les patères pour robe de chambre

Ces accessoires sont tous offerts en de nombreux finis qui s’agencent à la robinetterie. Stylisés et fonctionnels, ils vous permettront de profiter pleinement de vos séances d’hydrothérapie.

Faites de votre salle de bains un haut lieu de détente en mariant style et fonctionnalité lors de vos rénovations!