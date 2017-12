L’acide hyaluronique, vous connaissez ?

Article commandité

Il s’agit d’une macromolécule présente naturellement dans notre corps, nos organes et liquides biologiques (peau, cartilage, etc.). Pourvue d’une grande élasticité et d’un pouvoir gélifiant, elle procure à notre peau fermeté et hydratation. Voilà des propriétés qui expliquent sa réelle efficacité dans le traitement des rides.

Quelle personne, passée la trentaine, n’examine pas l’arrivée en douce de ces petits sillons cutanés ? Tout le monde a envie de conserver une apparence jeune et naturelle. Malheureusement, le temps fait son œuvre. Le processus de vieillissement de la peau, même s’il nous exaspère, s’avère tout à fait normal. Ainsi les rides s’installent peu à peu et se creusent. La peau flétrie doucement. Plusieurs facteurs en sont responsables, notamment l’expression du visage, l’exposition au soleil, une hydratation insuffisante, etcétéra.

Une solution sans intervention chirurgicale : l’injection d’acide hyaluronique

Heureusement, maintes façons d’améliorer l’apparence de la peau sans passer sous le bistouri existent, dont les injections esthétiques. Des traitements temporaires reconnus ont fait leurs preuves ; parmi les plus actuels figure l’injection d’acide hyaluronique sous forme de gel. Introduit sous le derme, par votre professionnel de la santé esthétique, cet acide déjà présent naturellement dans notre organisme hydrate considérablement notre peau et lui augmente sa densité. Sa puissante capacité volumatrice additionnée à son effet instantané en fait un allié de poids pour le comblement des rides et des pertes de volume au niveau des joues et des lèvres.

Les avantages du gel d’acide hyaluronique en comparaison d’autres types d’injection résident, d’une part, dans la durée de ces effets de comblement qui conservent à la peau son aspect naturel jusqu’à deux ans, et à son caractère hypoallergène évitant des tests d’allergie préalables.

La consultation d’un professionnel est essentielle

Chaque personne est différente et par le fait même possède des rides tout aussi distinctives. Certaines, dites d’expression, sont formées par les contorsions des muscles du visage ou mimiques, rictus… D’autres apparaissent avec l’âge ou sont dues à divers facteurs extérieurs comme l’exposition au soleil. Il est important de toujours demander conseil à un professionnel lorsque vient le temps de recourir aux traitements des rides. Ces experts esthétiques peuvent vous guider judicieusement vers le traitement le mieux adapté pour vos besoins.

Les types de rides

Les rides dynamiques ou rides d’expression se composent des plis transversaux du front, des rides entre les sourcils et sur le front appelées rides du lion et, bien sûr, des célèbres pattes d’oie au coin des yeux.

Les rides statiques ou rides de vieillissement regroupent les plis qui partent des commissures des lèvres vers le menton, aussi nommées poétiquement rides d’amertume. Il y a également les rides des plis nasogéniens qui relient les ailes du nez au menton ; les rides péribuccales qui entourent la bouche ; les rides du cou horizontales ou verticales selon la corpulence ; les rides du décolleté et les rides du sommeil qui peuvent être causées par le relâchement de la peau ou la position lors du sommeil.

Traitement en 30 minutes et récupération immédiate

L’injection du gel d’acide hyaluronique ne prend en moyenne que 30 minutes et les résultats sont visibles instantanément. Vous pouvez reprendre vos activités dès votre sortie de la clinique.

Consultez votre professionnel en esthétique pour bien comprendre le déroulement des traitements, cibler les priorités et convenir d’un rendez-vous.