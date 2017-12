Retour sur la Journée sur la gestion de l’eau

« Nous sommes extrêmement satisfaits de notre journée sur la gestion de l’eau. Plus de 80 personnes étaient présentes pour y approfondir leurs connaissances et échanger sur les enjeux et les initiatives gagnantes », s’est réjoui le président du Comité régional des cours d’eau, M. Michel Blanchard, également maire de Saint-David.



Le nombre de participants présents à la journée a bien démontré l’intérêt pour le sujet et l’importance de tenir un tel événement. Ont participé à cette rencontre les représentants de huit municipalités de la MRC, de deux ministères (MFFP et MAPAQ), de l’UPA, de plusieurs organismes œuvrant en environnement et en agriculture ainsi que des producteurs agricoles. À noter que M. Sylvain Rochon, député de Richelieu, a eu l’occasion de s’adresser aux participants en début de rencontre avant de céder sa place à son attaché politique.



Les ressources disponibles, les actions mises en œuvre pour favoriser le développement de la zone agricole et promouvoir les bonnes pratiques agroenvironnementales étaient au programme de la journée.



Force est de constater que la mobilisation est palpable et est bien démontrée par le travail des intervenants en place, les projets en cours et à venir ainsi que les outils disponibles.



La MRC de Pierre-De Saurel remercie l’UPA Richelieu-Yamaska pour sa grande collaboration dans l’organisation de la journée, ainsi que les partenaires financiers qui ont permis la tenue de l’événement : Agritex, Agrocentre, Coop Covilac, Desjardins, Drainage Richelieu, Moulées Bellifrance, Richardson, Sonic et Synagri.