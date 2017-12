Le panneau électrique : comment ça fonctionne ?

Article commandité

Le panneau électrique qu’on appelle aussi tableau électrique ou de distribution constitue l’organe central de votre installation électrique. Composé de fusibles (les ancêtres des disjoncteurs sont en voie de disparaître) ou de disjoncteurs (description), il regroupe tous les circuits électriques de la maison, garantit votre sécurité en cas de surchauffe et vous permet, dans cette éventualité, de remplacer les fusibles ou de réenclencher les disjoncteurs. Pour cette raison, assurez-vous toujours que votre installation soit conforme. L’inspection régulière de votre panneau électrique (ou de distribution) par un maître électricien n’est certainement pas un luxe.

Ce tableau contient, entre autres, le disjoncteur principal servant à activer ou désactiver tout le courant de la maison et des disjoncteurs secondaires. Ces derniers se composent de trois conducteurs : le fil de phase distribue le courant, les deux autres (fil neutre et fil de terre) sont reliés au câble de mise à la terre par la borne du disjoncteur. L’électricité est ainsi acheminée jusqu’à votre demeure par votre réseau électrique. Un circuit est formé lorsqu’un disjoncteur secondaire se trouve relié à des prises de courant ou boîtes de raccordement pour différents appareils ou pièces de la maison. L’identification des disjoncteurs selon les appareils ou pièces auxquels ils sont reliés devient indispensable pour vérifier d’où proviennent les interruptions de courant quand ils se déclenchent brusquement.

Lors d’une vérification ou mise aux normes d’une installation électrique, le panneau électrique ou de distribution et ses branchements figurent au premier rang de l’inspection par l’électricien. Cette visite d’un professionnel représente aussi le moment idéal de discuter de la conversion d’un panneau équipé de fusibles vers un tableau muni de disjoncteurs.

En ce qui concerne les fusibles, assurez-vous de toujours les remplacer par des fusibles de même type et possédant le même nombre d’ampères. Cela peut, dans le cas contraire, générer de graves problèmes.

Déceler une anomalie du panneau ou de l’installation électrique

Quand le disjoncteur se déclenche régulièrement ou que le même fusible saute tout le temps, cela témoigne d’une surchauffe et possiblement que trop d’appareils sont branchés sur la même prise. Un de vos appareils peut également s’avérer défectueux. Une vérification et une réorganisation du branchement de vos appareils s’imposent alors pour plus de sécurité. N’hésitez pas à recourir aux services d’un électricien pour vous assurer que votre panneau et votre installation électrique entière est bien conforme.

Rappelez-vous que certains assureurs exigent des modifications aux installations, comme le remplacement d’un vieux panneau à fusibles, pour une couverture adéquate de votre assurance habitation.

Augmenter les ampères

Notre consommation d’électricité s’accroît à vive allure depuis les dernières années. Si votre maison avance en âge, l’intensité du courant devient possiblement insuffisante. Profitez de la visite de votre électricien pour discuter avec lui des tarifs et de la réorganisation de votre système électrique. Une installation renforcée à 200 ampères et un nouveau tableau de distribution vous procureront certainement une belle tranquillité d’esprit.

Dans tous les cas, assurez-vous régulièrement que votre installation est conforme et n’oubliez pas qu’au Québec, seul un maître électricien peut effectuer ces travaux.