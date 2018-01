Conférences, ateliers et animations pour toute la famille dans les bibliothèques de Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy est heureuse de présenter la programmation hivernale 2018 des bibliothèques « Le Survenant » et Marie-Didace. Chaque saison, les bibliothèques offrent une programmation diversifiée pour les jeunes, les adultes et les aînés : heures du conte, conférences, animations technologiques, ateliers et encore plus!

Programmation adulte

Une variété de conférences est offerte pour les adultes sur plusieurs thèmes : les voyages, l’achat d’une propriété, la voiture électrique, les services offerts par des organismes de la région (Association des aidants naturels Bas-Richelieu, CLSC...) et bien plus.

La santé et la nutrition vous intéressent ? Les bibliothèques offrent deux conférences parfaites pour vous! Le jeudi 15 mars, la pharmacienne Émilie Bolduc-Meilleur vous éclairera sur le cholestérol. Le mardi 20 mars, Catherine Paul, nutritionniste de KinéCible, vous fera découvrir le pouvoir des aliments.

De plus, autour d’une table, venez échanger avec des passionnés de la cuisine et des livres de recettes les jeudis suivants : 25 janvier, 22 février et 29 mars dès 18 h 30.

Programmation jeunesse

Plusieurs activités sont également offertes pour les jeunes. Lors des journées pédagogiques, le 26 janvier et 16 février, les jeunes pourront se plonger sous le thème « Je fais du cinéma » avec des ateliers de maquillages d’effets spéciaux, de films d’animation et de doublage.

Les enfants seront comblés avec le spectacle « La Valentine magique » le samedi 10 février et le spectacle de Pâques « Quand y en a pour un, y en a pour deux » le samedi 24 mars.

Inscriptions requises

Les inscriptions sont requises pour toutes les activités et peuvent être effectuées en ligne au ville.sorel-tracy.qc.ca, sous la rubrique Services en ligne/ Inscriptions - loisirs, par téléphone au 450 780-5600, poste 4753 ou en se présentant au comptoir de prêts de la bibliothèque « Le Survenant ».

Pour connaître les détails de chacune des activités de la programmation d’hiver, consultez le bibliotheque.ville.sorel-tracy.qc.ca.