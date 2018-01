Le pneu, c’est le pied !

Article commandité

Quand il s’agit de rouler intelligemment, ne vous contentez pas des conseils de votre entourage, rendez-vous plutôt dans un magasin de pneus où l’on vous donnera des informations pertinentes et surtout, l’heure juste.

On dit toujours que pour faire du jogging ou de la marche rapide, l’important c’est d’être bien chaussé. Même chose pour votre voiture. Afin d’affronter la route, pour le choix d’un bon ensemble de pneus, se rendre dans centre de pneus réputé est la meilleure option.

Maudite météo!

On a vu depuis l’automne dernier combien les conditions météorologiques sont changeantes; on passe brusquement d’un froid polaire à des températures anormalement douces pour la saison. On part au bureau le matin sous la neige, on rentre le soir sous la pluie et si on doit ressortir pour aller chercher le pain qu’on a oublié d’acheter à l’épicerie, il y a du verglas.

Cette folie météo parsème les rues de nids-de-poule et la conduite automobile demande toujours une plus grande vigilance, d’où l’importance de savoir choisir le bon type de pneu afin de composer en toute sécurité les variations de la température que nous connaissons désormais au Québec.

Le gouvernement du Québec a d’ailleurs évoqué l’idée de ramener au 15 novembre la date obligatoire pour la pose des pneus d’hiver, puisqu’on ne peut plus se fier à nos habitudes d’autrefois. Demandez conseil : les magasins de pneus ne sont pas tous pareils, sachez choisir celui qui vous aidera à trouver ce qui convient le mieux à votre véhicule.

Les différents types de pneus

Commençons avec les pneus d’été qui rendent la conduite plus agréable durant la belle saison et qu’il est recommandé d’utiliser d’avril à octobre. C’est la première raison pour laquelle on se rend dans un centre de pneus deux fois par année.

Il y a le pneu à neige, communément appelé « pneu d’hiver ». Il est très important d’avoir un assortiment de quatre pneus d’hiver de la même marque, ayant la même bande de roulement et dotée de nappes radiales de la même taille. Votre magasin de pneu habituel vous renseignera à ce sujet.

Les pneus tout-terrain assurent une meilleure performance sur toutes les surfaces et, bien sûr, ils sont conçus pour les chemins non asphaltés. Comme ils peuvent montrer des signes d’usure précoce, il est sage de veiller à les permuter plus souvent que les pneus ordinaires.

Certains centres de pneus sont en mesure de vous proposer des pneus de performance qui conviennent à une conduite plus sportive, mais qu’il ne faut jamais utiliser en hiver. Enfin, il existe le pneu renforcé avec lequel on peut rouler à une vitesse inférieure à 80 km/h sans pression d’air. On l’utilise comme roue de secours.

Quels que soient vos besoins, rendez-vous dans un centre spécialisé pour avoir des informations sur le type de pneus qui conviendra le mieux à vos besoins.