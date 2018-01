Votre tapis en dit long sur vous

Article commandité

L’entrée principale est le premier endroit que les visiteurs voient de vous. Quelque soit votre type d’habitation, maison, condo, appartement, loft... c’est là qu’ils entrent en contact avec votre univers personnel. Une excellente raison pour soigner la décoration de l’entrée afin de la rendre accueillante !

De nos jours, le vestibule est généralement un espace restreint qui laisse peu de possibilités à la décoration. Une chaise ou un banc, un porte-parapluie ou une patère sont à peu près les seuls éléments qui y trouvent leur place. Résultat : que voit-on en premier lorsqu’on entre chez vous ? Le tapis d’entrée où l’on s’essuie les pieds !

En été, le paillasson extérieur qui joue ce rôle, puisqu’il est placé directement sur le seuil de votre porte. En hiver, c’est le tapis d’entrée qui a pour fonction d’absorber la pluie ou la neige et sur lequel on déposera les bottes ou les caoutchoucs.

Place à la fantaisie !

Si vous croyez qu’un tapis d’entrée doit absolument présenter la traditionnelle allure rectangulaire, vous êtes dans l’erreur. De nos jours, on trouve des tapis personnalisés qui peuvent prendre toutes sortes de formes, de couleurs et de motifs. Durant les mois de l’automne, de l’hiver et du printemps, le tapis a une fonction utilitaire, essuyer les semelles de nos chaussures ou de nos bottes. Ce n’est pas une raison pour se contenter d’un banal morceau de tapis sans personnalité.

Pensez plutôt à utiliser des tapis absorbants qui s’affirment avec une forme originale, des découpages inspirés, des motifs artistiques, des ornements ou des petits mots amusants, qui vont beaucoup plus loin que le sempiternel « bienvenue » ! Pourquoi ne pas choisir un modèle plus original ?

Le même principe décoratif s’applique au paillasson extérieur. Généralement conçu avec des matériaux plus robustes, il peut comporter une gamme infinie de couleurs, de textures, de motifs et de dessins divertissants. Visez la différence !

Exprimez votre personnalité

La touche décorative que vous choisissez pour l’entrée est toujours un signe distinctif. Il fait plaisir à l’œil de la personne qui va entrer. On veut une touche chaleureuse, invitante, plaisante. Un bouquet de fleurs séchées, un siège au style spécial qui a aussi sa fonction utile, un jeu de petits tableaux sympathiques ou un miroir qui permettra une impression spacieuse.

L’incontournable tapis que l’on dispose sur le pas de la porte doit lui aussi arborer un style, alors il ne faut pas se contenter d’un vulgaire rectangle sans relief. Un tapis personnalisé sera le reflet de qui vous êtes. Il indique à vos visiteurs, qu’il s’agisse des membres de la famille, des amis ou du facteur, que vous possédez une touche de raffinement ou un bon sens de l’humour. Ou les deux !

N’oubliez jamais ce principe cardinal en matière de décoration : c’est dans le souci du détail que l’on reconnaît les personnes qui ont du style !