La 8e édition des Plaisirs d’hiver de retour le 4 février !

La Ville de Sorel-Tracy est fière de présenter, en collaboration avec Kiné-Québec et Loisir et Sport Montérégie, la 8e édition des Plaisirs d’hiver qui se déroulera le dimanche 4 février de 11 h à 16 h au carré Royal. Les familles sont invitées à venir profiter de l’ambiance féérique et à s’amuser en plein air.

Programmation variée et divertissante

Les activités offertes gratuitement sauront amuser et combler petits et grands toute la journée : musique, feu en plein air, patinage libre, modules gonflables, soccer sur neige, amuseurs publics, mascottes et kart à pédales.

Des activités spéciales telles que du kickboxing présenté par C30M, du zumba, des promenades en carriole et des tours de poney et de cheval auront lieu en après-midi.

Un service de breuvages chauds sera présent tout au long de la journée. Apportez votre tasse pour en profiter!

Pour connaître la programmation des activités, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca. Pour plus d’informations, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.