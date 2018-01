Comment choisir son abri d’auto ?

Article commandité

Vous n’en pouvez plus de déneiger votre entrée et vous songez sérieusement à vous procurer un abri d’auto avant la fin de la saison ? Ces quelques conseils de base vous aideront à choisir le modèle qui convient selon l’espace dont vous disposez et la règlementation municipale.

Les règles établies par la Ville

Renseignez-vous auprès du service d’urbanisme de votre municipalité afin de connaître les normes en vigueur, le type d’abri permis, les dates d’installation et de démontage (attention, la date diffère pour la structure et pour le revêtement). Votre toile doit-elle posséder des fenêtres latérales ? Quelles sont les distances à respecter de la rue ou les règles pour ne pas nuire au voisinage ?

Bien déterminer ses besoins

Une fois les règles connues, vous pouvez maintenant vous préoccuper de vos besoins personnels ou familiaux concernant l’acquisition d’un abri temporaire et son entreposage.

Combien de voitures ou véhicules désirez-vous protéger et quel espace respectif exigent-ils ?

Une ou deux portes. Si vous possédez une place suffisante pour accueillir un abri à deux portes, cela peut s’avérer utile et faciliter les déplacements.

Fenêtres latérales. Les modèles à deux fenêtres offrent une meilleure visibilité.

Structure métallique solide. Optez pour une structure d’acier robuste de forme arrondie ou avec une forte inclinaison de manière à ce qu’elle résiste bien aux intempéries et que la neige ne s’y accumule pas aisément. Renseignez-vous sur le type d’ancrage convenant à votre revêtement d’entrée, plusieurs sortes existent. Vous pouvez accroître la stabilité de votre abri par l’ajout de sangles reliées à des piquets de métal enfoncés dans le sol à ses quatre coins. Évitez les blocs de béton, inadéquats et interdits.

Une toile résistante, confectionnée avec soin. Vous ne vous êtes certainement pas procuré un abri d’auto pour vous attirer d’autres genres de tracas. Assurez-vous que la toile possède une bonne épaisseur, que les coutures s’avèrent solides. Elles devraient paraître renforcées aux points de contact avec la structure afin de ne pas se briser au moindre coup de vent.

Un bon équilibre de la tension de la toile vous évitera d’éventuelles déchirures, des accumulations d’eau et de neige incommodes. Prenez conseil auprès des spécialistes pour vous aider à choisir et vous éclairer judicieusement sur les meilleures méthodes d’installation.

Vous songez à la location ? Certaines entreprises spécialisées proposent en effet de vous louer un abri d’auto et de s’occuper de l’installation, du démontage ainsi que de l’entreposage. Cela devient une option intéressante si vous en avez les moyens. Mais sachez cependant qu’il est plus avantageux, à long terme, d’acheter, et ce, même si vous devez débourser pour des réparations ou remplacer la toile après plusieurs années.

N’oubliez pas de vérifier votre couverture d’assurance habitation et modifiez-la si nécessaire. Votre abri et d’éventuels dommages doivent y être inclus. La prévention peut vous éviter bien des maux de tête.

Enfin, l’installation, l’entretien et le remisage sont autant de facteurs à considérer dans le rendement optimal que vous attendez de votre abri d’auto. Encore une fois, les experts du domaine sauront vous guider habilement dans toutes vos démarches. Consultez-les !