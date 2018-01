5 raisons de faire du coaching professionnel

Article commandité

En constante mutation et toujours de plus en plus compétitif, le marché du travail peut parfois être rude pour les différents acteurs qui y prennent part jour après jour. Stress, anxiété, démotivation, manque d’intérêt; il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer le manque d’engagement et la diminution de la performance de vos employés.

Afin de renverser la situation, investissez dans le coaching professionnel. Outil précieux qui vise à valoriser la personnalité de chaque employé et à mettre à profit les compétences de chacun, le coaching professionnel est sans aucun doute une approche judicieuse qui vaut son pesant d’or. Vous êtes hésitant face à cette solution? Voici cinq raisons de faire appel à un coach professionnel pour dynamiser votre entreprise.

Développement du leadership

Bien que trop souvent relégué au second plan ou tout simplement mal exploité, le leadership devrait être, pour chaque entreprise, un aspect primordial sur lequel bâtir leur stratégie de développement.

Le leadership permet non seulement d’approfondir la connaissance de soi et ses habiletés communicationnelles, mais cela permet aussi de dynamiser les relations interpersonnelles de vos employés. Encourager ces derniers à devenir de bons leaders est sans contredit un grand avantage pour toute entreprise.

Pourquoi? Tout simplement parce que cela favorise le transfert de connaissances, l'entraide mutuelle ainsi que la création d’une cohésion au sein de l’équipe de travail.

Habileté professionnelle

Votre employé le plus créatif supervise les commandes tandis que la personne responsable des projets ne rêve que du poste du premier. Voilà une situation qui prouve qu’il serait grand temps de revoir la division des tâches dans votre organisation. Lorsque l’on fait partie des cadres dirigeants d’une entreprise, il arrive parfois de manquer de recul pour bien analyser la structure de celle-ci ainsi que les acteurs qui lui donne vie.

Voilà le mandat qui revient au coach professionnel qui, lui, a pour mission de mettre les habiletés professionnelles de chaque employé de l’avant. Vous vous demandez sûrement: est-ce vraiment nécessaire? La réponse est oui!

Non seulement cela apporte un état de bien-être à l’employé dû au fait qu’il oeuvre à une tâche qui le passionne, mais cela est également fort bénéfique pour l’entreprise puisque le personnel devient ainsi plus motivé et, par la même occasion, productif.

Intelligence émotionnelle

Lorsque vient le temps de travailler en équipe, certaines tensions peuvent exister, et c’est bien normal. Mais avant de rejeter la faute sur ses collègues, sur une situation ou un enchaînement d’événements, pourquoi ne pas s’attarder sur l’intelligence émotionnelle et ce que cela peut vous apporter.

L’intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et d’évaluer ses propres émotions ainsi que celles des autres. En fait, cela permet d’orienter ses pensées ainsi que ses actions afin d’affronter les exigences sociales et l’environnement de travail.

Dans un contexte d’intelligence émotionnelle, un coach professionnel travaillera avec vous afin de cibler vos besoins motivationnels, votre mode de communication naturel et votre style de leadership. Vous serez amené à reconnaître vos forces et vos faiblesses et à réfléchir sur l’impact de votre comportement sur vos collègues.

Gestion des priorités

Vous êtes constamment débordé et vous ne savez plus où donner de la tête? Ne laissez pas le stress et l’anxiété s’accumuler et prenez le temps de revoir votre processus de travail. Apprenez à mettre les éléments réellement urgents en priorité et les moins importants en retrait.

C’est souvent lorsque l’on met tout au même niveau et que l’on traite tout comme étant une priorité que l’on perd de vu ce qui compte réellement. Afin de réaliser vos objectifs et d’être en accord avec vous-même, vous devez apprendre à bien gérer vos priorités.

Objectifs de l’entreprise

Les objectifs que vous vous êtes fixés pour votre entreprise sont un peu flous, inexistants ou irréalistes? Voilà un problème majeur qui mérite toute votre attention. Les objectifs ont souvent pour but de motiver et de pousser au dépassement.

Lorsqu’il n’y a aucun objectif ou que celui-ci soit si grand qu’il en devient inatteignable, cela a pour effet immédiat de démotiver toutes les personnes concernées. Par contre, lorsqu’un objectif est atteignable et parfaitement réaliste, cela permet de rassembler les gens et de les pousser à travailler dans un sens commun. Voilà pourquoi il est essentiel d’inclure dans sa stratégie d’affaires, mais également dans ses rapports avec vos collègues des objectifs qui sauront être atteints grâce à la contribution des habiletés professionnelles de tous.