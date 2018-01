Comment bien choisir son outillage industriel ?

Article commandité

Les industriels s’orientent de plus en plus vers la location de matériel vu ses importants avantages économiques, techniques et aussi écologiques.

Dans la suite de notre article, nous vous proposons des conseils pratiques pour bien sélectionner votre outillage industriel tout en vous renseignant sur les apports offerts par cette stratégie…

Les avantages de location des outils industriels

Une économie précieuse pour l’entreprise

Bien évidemment, pour un usage à moyen terme ou à court terme tel que l’entretien des équipements, il est plus opportun de louer les outils industriels que les acheter. Ce qui vous permet d’éviter des investissements lourds.

Bénéficier des outils les plus adaptés à votre besoin

Certes, votre industrie ne cesse pas de subir des changements au niveau des équipements, des matériaux utilisés, de la taille des employés, des objectifs de production, etc. C’est pour cette raison, il est plus judicieux de louer l’outillage industriel chaque fois afin d’utiliser le matériel le plus approprié à vos exigences.

Richesse d’informations et gain du temps

Qu’il s’agisse d’une location permanente, mensuelle ou hebdomadaire, les prestataires de ce service sont toujours à votre disposition pour vous fournir les meilleures recommandations techniques dans le but de bien choisir votre matériel.

En plus, ils sont disponibles de vous livrer leurs produits dans des courts délais après avoir passé la commande en ligne ou par téléphone.

Quels sont les critères que vous devez savoir avant de louer l’outillage industriel ?

Cerner précisément vos besoins

Pour optimiser la rentabilité de votre matériel industriel, il faut bien définir les résultats attendus et les modalités à adopter. Par exemple, les caractéristiques des outils requis dans l’entretien se diffèrent de ceux utilisés dans l’installation d’une nouvelle unité. Dans ce cadre, il est commode de rédiger un cahier de charge comprenant la description complète de chaque tâche à effectuer.

Sécurité

La conformité aux normes de sécurité des outils est un élément primordial. Vérifiez les caractéristiques (les matériaux, la capacité de manutention, le fonctionnement et le bon état…) garantissant la sécurité des employés et des équipements.

N’oubliez pas également de s’assurer que vos employés sont bien formés pour utiliser cet outillage.

Rapport qualité-prix

Il existe de nombreuses entreprises qui proposent la location d’outillage industriel. C’est pourquoi, vous trouvez dans le marché des prix concurrents et intéressants. Mais, il est aussi indispensable de s’assurer que la qualité réponde aux normes exigées. Prenez alors votre temps pour trouver l’offre la plus avantageuse !

Pensez à l’écologie

Les normes du respect de l’environnement sont devenues de plus en plus strictes de façon que chaque entreprise doive veiller à la consommation énergétique et la propreté de tous ses outils.

Pour profiter pleinement de la location de matériel industriel, il faut prendre en compte de nombreux critères comme mentionnés ci-dessus. Besoin d’aide supplémentaire ? Faites appel aux conseils d’expert pour la location d’outillage industriel.