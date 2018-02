La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy a 20 ans!

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy a été créée le 25 février 1998. Depuis 20 ans, elle reçoit des dons d’entreprises ou d’individus pour assurer sa mission. Des activités de financement telles que l’Opération Nez rouge ou la Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier sont aussi mises en place tout au long de l’année. Depuis sa création, la Fondation et ses partenaires ont accordé plus d’un demi-million en prix et bourses à des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy. La Fondation soutient aussi le développement technologique du Collège, contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves ayant des difficultés financières et aide également à la réalisation de projets formateurs pour les jeunes: stages à l’étranger, Les Rebelles hockey, le HUB informatique du Cégep de Sorel-Tracy, etc.



Le conseil d’administration de la Fondation souhaite remercier ses donateurs, le personnel et les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à la pérennité de l’organisme. Les actions entreprises profitent aux jeunes d'ici. Ils sont la relève de notre région.



Plusieurs étudiants, enseignants et employés de soutien sont passés par le Collège et pour l’occasion, la Fondation souhaite retrouver ses anciens en les invitant à rejoindre le groupe Facebook « Association des anciens et des anciennes du Cégep de Sorel-Tracy ». « Le Cégep de Sorel-Tracy a 50 ans cette année. La Fondation du Collège a 20 ans. C’est le moment idéal pour adhérer à ce groupe. Les anciens et même les nouveaux y retrouveront plusieurs visages connus », mentionne madame Myriam Arpin, la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy depuis 9 ans.



La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy invite les entreprises et les particuliers à se mobiliser et à donner pour la grande cause de l’éducation. Pour vous informer ou pour faire un don, notamment pour la campagne majeure de financement « Mieux s’équiper pour l’avenir », communiquez avec la Fondation au 450 742-6651 poste 2105, ou par courriel à fondation@cegepst.qc.ca. Nous sommes aussi sur Facebook.