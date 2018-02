5 conseils pour bien choisir son dentiste

Article commandité

Confier la santé de sa bouche à un dentiste qu’on ne connaît pas est une situation délicate. Par conséquent, il est important de bien choisir votre dentiste afin d’être rassuré mais aussi pour avoir les résultats souhaités.

Voici quelques conseils qui vous aideront à bien choisir votre dentiste.

Le conseil des proches

Le moyen le plus sûr pour choisir un dentiste est de demander conseil auprès de sa famille, ses collègues et ses amis. Par cette façon, vous aurez des références et une idée d’avance sur votre dentiste. S’ils arrivent à vous convaincre avec leurs arguments, c’est que vous serez entre de bonnes mains. Grâce à leur conseil, vous aurez toutes les réponses à vos questions en amont. C’est comme si ces personnes ont déjà testé le traitement pour vous. De plus, vous bénéficierez d’un second avantage : c’est que vous pouvez évaluer par vous-même le résultat esthétique de son travail.

D’ailleurs, les personnes satisfaites de leur dentiste le gardent souvent pendant longtemps.

Le professionnalisme & l’écoute

Le professionnalisme est l’une des principales raisons pour laquelle on doit choisir notre dentiste. Lorsque vous vous sentez confortables chez un dentiste, vous aurez plus envie de continuer le traitement.

Rappelez-vous que lorsqu’une équipe est à votre écoute, vous vous sentirez plus à l’aise. En tant que patients, nous préférons souvent un dentiste doux.

Un bon dentiste doit aussi être à l’écoute de ses patients. Puisque les soins dentaires sont très complexes et variés et prennent le plus souvent beaucoup de temps, le dentiste doit savoir expliquer au patient la procédure de chaque intervention. De même, il doit vous faire comprendre de manière simple en quoi consiste le traitement. Cela permet de créer un rapport de confiance.

Des équipements modernes

Un bon cabinet de dentiste doit être bien équipé : vous pourrez alors bénéficier d’équipements à la fine pointe de la technologie. Il est donc primordial de choisir un dentiste expérimenté qui sera capable de vous fournir des diagnostics clairs et qui vous proposera des traitements adéquats et personnalisés. De plus, si le cabinet dispose d’équipement de pointe, vous serez plus à même de pouvoir recevoir tous vos traitements dans votre centre dentaire, vous évitant ainsi de devoir trouver un nouveau dentiste.

L'hygiène du cabinet

L'hygiène du cabinet est un élément fondamental qui vous permet de bien choisir votre dentiste. Les indices d’une hygiène douteuse sont très faciles à détecter. Il suffit de bien observer l’état du local, la propreté de la salle d’attente et l’état des meubles de travail. Il faut absolument vérifier si le dentiste porte des gants neufs. Tous ces détails vous donnent déjà une première impression. Si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, vous devrez chercher un autre dentiste. N’oubliez pas que si l’espace et les outils sont non conformes aux règles d’hygiène, vous risquez la transmission de certaines maladies. Voilà pourquoi la stérilisation des instruments dentaires est impérative.

Des tarifs fixés à l’avance

Les soins dentaires sont en général très coûteux, pour cette raison, avoir une idée sur le prix d’avance est mieux pour le patient et cela vous évitera des mauvaises surprises. Vous devez alors demander le tarif de la prestation envisagée en amont.

Finalement, dernier conseil et non des moindres pour faire votre choix, assurez-vous de prendre connaissance de tous les services offerts avant de fixer le rendez-vous.