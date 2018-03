Comment faire face à une dépense inattendue ?

Article commandité

Un appareil électroménager à changer, une réparation importante sur la voiture, plus d’impôts que prévus à payer? Pas de panique ! Il y a des solutions pour ne pas déséquilibrer votre budget par défaut de trésorerie.

Un prêt sur salaire est la solution la plus rapide. Remboursable dès votre prochaine paie, il n’alourdit pas votre endettement. Il suffit pour l’obtenir de justifier d’un emploi et d’habiter à la même adresse depuis au moins 6 mois, de posséder un compte chèque pour recevoir votre prêt, d’être rémunéré par chèque ou dépôt et bien sûr de ne pas être en faillite. Engagez-vous à rembourser dès que vous touchez votre salaire, une dette qui traîne finit toujours par coûter cher.

Piocher dans son épargne

Si vous en avez une, et même s’il est toujours désagréable de devoir se départir d’une somme longuement économisée… Un petit matelas est toujours rassurant.

A contrario, vous devriez vous constituer un fonds d’urgence pour anticiper ce type de situation. Mettez en place un virement automatique sur un compte épargne à hauteur de vos possibilités. Savez-vous que 20 dollars seulement par semaine vous constituera une économie de 1040 dollars en un an ? Il est conseillé d’avoir au moins 3 mois de salaire de côté pour être serein et faire face à une éventuelle perte d’emploi. Limitez vos dépenses pour y arriver, ça vaut le coup.

Négocier

Il est toujours possible de négocier un paiement en plusieurs fois que ce soit dans un magasin qu’aux impôts. Même pour une lourde facture de chauffage, des délais sont accordés. Vous étalerez ainsi votre dette. Laissez trois chèques ou proposez trois prélèvements sur votre compte bancaire si votre débiteur est d’accord. Que risquez-vous à demander ?

Emprunter à un proche

Un membre de votre famille ou un ami proche peut peut-être vous dépanner. Vous aurez les intérêts en moins à payer.

Un prêt sur votre hypothèque

Si vous êtes propriétaire, vous pouvez toujours demander un prêt sur votre hypothèque. Vous empruntez sur la valeur nette de votre maison, jusqu’à 50% de la somme. Les intérêts seront moins élevés. Il faut être sûr de pouvoir rembourser sinon vous pourriez perdre votre bien immobilier. Pour connaître le montant, il faut se baser sur les sommes que vous avez déjà remboursées.

Se retrouver au pied du mur arrive à tout le monde. Prenez le temps de réfléchir à la meilleure solution pour vous.