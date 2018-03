Conseil de la MRC de Pierre-de Saurel, retour sur la séance du 14 mars

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 14 mars dernier, et voici les principaux points qui ont été discutés au cours de la soirée.



Comptabilité



Des contributions financières ont été octroyées à trois organismes du territoire :

20 000 $ au Gib Fest à titre de commanditaire de l’édition 2018;

2 000 $ à la Maison La Source pour défrayer une partie des coûts pour le rapatriement des services d’eau et de gaz naturel, dans le but de rendre l’organisme indépendant du Centre communautaire Notre-Dame duquel il dépend pour ces deux services;

200 $ au Marché urbain Pierre-De Saurel à titre de commanditaire du 5 à 7 initiant la deuxième campagne de financement.

Parc éolien Pierre-de Saurel



Le représentant du secteur agricole au conseil d’administration de Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. désirant céder sa place en raison d’un manque de disponibilité, le Conseil de la MRC a décidé d’ajouter, pour une période maximale de 3 mois, un afin d’assurer la transition entre l’ancien représentant et le nouveau. C’est donc Mme Martine Bourgeois, agronome, qui a été nommée afin de pourvoir le poste.



Projets spéciaux



- PIIRL

La MRC a obtenu une subvention, en 2015, pour la réalisation d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL). La MRC a reçu le 6 mars dernier un premier avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) à ce sujet. La MRC a donc adopté le PIIRL lors de sa dernière séance et celui-ci sera transmis au MTMDET pour approbation finale. Les municipalités de la MRC ont ainsi accès à une enveloppe budgétaire supplémentaire (d’un montant global pour tout le Québec de 50 M$), soit le programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL).



- Office de tourisme

Les membres du Conseil de la MRC ont reconduit l’entente avec l’Office de tourisme et lui ont ainsi octroyé une contribution financière de 185 000 $ pour l’année 2018. Un montant qui sert au fonctionnement de base de l’organisme.



- Cadets policiers de la SQ

Le Conseil de la MRC a déclaré son intérêt, en 2017, à la Sûreté du Québec (SQ) pour avoir les services de cadets policiers sur son territoire. Ainsi, les municipalités de Massueville, Saint-Joseph-de-Saurel, Saint-Ours et Sorel-Tracy se partageront 2 cadets policiers (étudiants en technique policière) qui parcourront leur territoire pour faire de la sensibilisation et de la prévention. La répartition des coûts pour ce projet est assumée par la SQ pour 10 000 $, et un autre 10 000 $ est assumé par les 4 municipalités participantes en fonction du partage des ressources qui sera convenu.



Ressources humaines



- Développement culturel

Le Conseil de la MRC a autorisé d’enclencher le processus de dotation pour le poste de coordonnateur au développement culturel. Cependant, les conditions d’embauche ont été revues suite à une proposition du maire de Sorel-Tracy, adoptée à la double majorité. Ainsi, la personne embauchée aura un contrat d’un an avec possibilité de renouvellement, à raison de 21 heures par semaine, pour s’occuper prioritairement des dossiers régionaux prévus à l’entente avec le ministère, réévaluer les besoins réels de la MRC en matière de culture et pour assurer le suivi du Forum culturellement parlant de l’automne dernier.



- Stagiaires

Deux stagiaires seront embauchés pour la réalisation du portrait des bandes riveraines sur le territoire. Il s’agit de Maxime Risse, étudiant au baccalauréat en géographie environnementale et de Marie Durand, étudiante à la maîtrise en environnement. Ceux-ci commenceront leur mandat le 7 mai prochain, et ce, jusqu’au 18 août 2018.

=> La prochaine séance publique du Conseil de MRC aura lieu le 11 avril prochain,

20 h, à la MRC!