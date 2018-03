Accès Médiation Citoyenne Pierre-De Saurel est à la recherche de bénévoles pour leur deuxième cohorte

Accès médiation citoyenne Pierre-De Saurel est à la recherche de bénévoles pour compléter sa deuxième cohorte de médiateurs bénévoles. Une première rencontre d’information aura d’ailleurs lieu le mercredi 4 avril à 19h au 71, rue Hôtel-Dieu, bureau 209 à Sorel-Tracy.

Bruits interminables, haies de cèdres trop longues, aboiements de chiens qui n’en finissent plus, bref, des scénarios de disputes entre voisins, amis ou dans la famille peuvent être nombreux. C’est pourquoi la médiation citoyenne existe dans la MRC Pierre-De Saurel pour régler ce genre de différend et ce, de manière civilisée et respectueuse. La médiation citoyenne est un moyen efficace de résoudre les conflits entre des personnes, en ne passant pas par la lourdeur du système judiciaire, mais plutôt en faisant appel à des gens bénévoles neutres et extérieures.

Accès médiation Pierre-De Saurel est donc à la recherche de bénévoles qui souhaitent donner de leur temps à la cause. Ils devront suivre et réussir la formation étalée sur trois jours, les 14 avril, 28 avril et 12 mai, de 9h15 à 15h15 au bureau d’Accès médiation citoyenne situé au 71, Hôtel-Dieu, bureau 209.

Nous rappelons que ces bénévoles devront rester neutres et ne doivent pas avoir peur du conflit. Nicole Teasdale, directrice générale et Sabrina Lévesque, intervenante, vous accompagneront dans ce beau défi qu’est la médiation citoyenne.

Pour ce faire, vous devez tout simplement téléphoner à Accès médiation citoyenne au 450 746-0954