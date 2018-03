Conseils pour bien choisir son revêtement extérieur 

Article commandité

Vous êtes propriétaire de maison et vous songez à refaire votre revêtement extérieur ? Que ce soit pour changer ou améliorer l’apparence de l’extérieur de votre résidence ou encore parce que votre revêtement a atteint sa fin de vie utile, voici quelques conseils pour vous aider à bien choisir votre prochain revêtement extérieur de maison.

Tenir compte de son budget et du style recherché

La plus grande question que vous aurez à vous poser, au moment de procéder au remplacement ou encore à la réfection de votre revêtement extérieur de maison, est quel matériau devriez-vous choisir. Puisqu’il existe une panoplie de modèles sur le marché, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Deux éléments sont à prendre en compte ici. Tout d’abord, votre budget – celui-ci aura une incidence sur la sélection et la qualité des matériaux –, et ensuite le style de construction que vous désirez créer. Le parement extérieur n’a pas seulement pour fonction de protéger votre construction contre les intempéries, il permet également de lui donner du style et de la personnalité, d’où l’importance de le choisir avec soin et de bien décider à l’avance du style que vous désirez créer.

Désirez-vous un look plus épuré, plus moderne, plus antique ou encore plus élégant ? Dépendant du style recherché, vous serez appelé à choisir parmi une gamme de matériaux et de modèles spécifiques. Par exemple, si vous désirez conférer une apparence noble, élégante et chaleureuse à votre résidence, vous devriez opter pour le bois.

Toutefois, ce matériau est plus dispendieux que d’autres parements extérieurs, tels que ceux en aluminium ou encore en vinyle. En tenant compte de votre budget et du style de maison que vous voulez, vous serez mieux en mesure de choisir le matériau qui correspond le mieux à vos besoins.

Peut-on refaire son parement avec un plus petit budget ?

Il est possible de procéder à la réfection ou encore au remplacement de son revêtement extérieur, même en disposant d’un plus petit budget. En effet, des matériaux, tels que le vinyle, demeurent abordables et permettent de créer différents styles tout en étant résistants et protégeant bien votre construction contre les intempéries. Il suffit de se renseigner auprès d’un expert en parements extérieurs pour savoir quel produit choisir.

Faire affaire avec un entrepreneur en revêtement extérieur

Un autre conseil, pour bien choisir votre revêtement extérieur, est de faire affaire avec un entrepreneur spécialisé en revêtement extérieur. Celui-ci pourra non seulement vous aider à choisir le matériau le plus approprié en fonction de vos besoins, mais il pourra également procéder aux travaux de réparation ou de réfection de votre parement au besoin.

N’oubliez pas de choisir un entrepreneur de confiance et également de vous informer auprès de votre municipalité sur le type de revêtement extérieur qui est autorisé dans votre secteur avant de commencer les travaux. Certaines villes adoptent parfois des règlements spécifiques et il est important de bien les connaître pour s’assurer que vos travaux de rénovation sont conformes à la réglementation en vigueur.