Bastien Poulain a donné une conférence inspirante 

L’association de gens d’affaires Rues principales Contrecœur a eu le privilège de recevoir Monsieur Bastien Poulain, le fondateur des 1642 Sodas le mardi 1er mai dernier au Centre multifonctionnel de Contrecœur.

Monsieur Poulain a impressionné les gens présents autant par son énergie, son histoire exceptionnelle et sa générosité. Ainsi, les gens de Contrecœur et des villes avoisinantes sont repartis de la conférence emballés et motivés.

Monsieur Poulain est le fondateur et président de 1642 Sodas dont les ingrédients sont faits à partir de produits locaux. Toutes les étapes de transformations et distribution sont également faites au Québec.

Monsieur Poulain a entretenu les participants sur son parcours : de son enfance en Bretagne, de son arrivée à Montréal, de son idée de concevoir une boisson cola à base de sirop d’érable, de son passage à l’émission Dans l’œil du dragon , de l’importance de bien s’entourer et du mentorat, des impacts d’avoir des investisseurs, du développement de nouveaux produits et du sociofinancement.

À la fin de la conférence, les participants ont pu échanger longuement avec monsieur Poulain qui a répondu à toutes les questions avec générosité.

Pour plus amples informations, il est possible de consulter le site Internet de la corporation au www.ruesprincipalescontrecoeur.ca.