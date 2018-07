Les bonnes pratiques intéressent les agriculteurs!

Plus de cinquante personnes, agriculteurs et intervenants du milieu agricole et municipal, ont participé à la Caravane Santé des sols qui se déroulait le 12 juillet dernier, à la ferme Bermanic, à Saint-Aimé.

Cette initiative visait à sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de la santé des sols, particulièrement dans la baie Lavallière où le sol est plus sensible à l’érosion.

Les participants ont ainsi pu approfondir leurs connaissances liées aux pratiques agroenvironnementales durables afin d’améliorer la qualité de l’eau et de favoriser la cohabitation des usages agricoles et fauniques. Les conseillers du MAPAQ Montérégie ont offert des ateliers interactifs sur différents thèmes:

les profils de sol;

la perméabilité du sol et le drainage;

la vie dans le sol et la stabilité structurale du sol;

le balancement du tracteur et l’ajustement de la pression des pneus.

L’activité a été organisée par le Comité de bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre, en partenariat avec le MAPAQ Montérégie et soutenue financièrement par Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

À propos du comité et du projet collectif agricole de la rivière Pot-au-Beurre

En agissant à titre de leader du changement agroenvironnemental dans sa communauté, le Comité de bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre est composé d’agriculteurs, d’agronomes de clubs-conseils et des professionnels de la MRC Pierre-De Saurel, du MAPAQ Montérégie et de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Il est issu du projet collectif agricole de la rivière Pot-au-Beurre qui a obtenu en 2017 une aide financière du MAPAQ en vertu du sous-volet 3.2 du programme Prime-Vert 2013-2018.