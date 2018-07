Avez-vous essayé le nouveau circuit gourmand?

Une quinzaine de producteurs locaux, un passeport foodie, des offres gourmandes exclusives, voilà une excellente façon de découvrir le terroir de la région grâce au tout nouveau circuit gourmand de la MRC de Pierre-De Saurel.

Une occasion de savourer divers produits maraîchers, dont des asperges convoitées par les plus grands chefs du Québec, des fromages, de la viande de chevreau, du lapin, des œufs biologiques, de la bière de micro-brasserie et bien plus. De quoi vivre une savoureuse expérience gustative!

La MRC s’est engagée à faire de sa région un endroit où la cohabitation des agriculteurs, des ruraux et des urbains est harmonieuse, notamment grâce à la vente à la ferme, la consommation de produits locaux et l’agrotourisme. Une synergie qui contribuera certainement à une meilleure compréhension du monde agricole et de son importance économique et sociale au sein de la MRC.

« C’est grâce au plan de développement de la zone agricole (PDZA) que nous avons pu faire de cet engagement une réalité. Ce projet répond à l’une des priorités établies par le comité régional agricole de la MRC, soit de développer l’intérêt régional envers l’agriculture et l’agroalimentaire et d’encourager la consommation de produits locaux. Nous sommes donc très fiers de lancer ce circuit qui saura assurément plaire à nos citoyens tout autant qu’aux touristes », se réjouit M. Michel Aucoin, président du comité régional agricole et maire de Sainte-Victoire-de-Sorel.

Les partenaires associés au projet sont La Montérégie, Le Garde-Manger du Québec, le MAPAQ et les producteurs locaux. Le projet est financé grâce à une aide de 15 000 $ du Fonds de développement des territoires (FDT).

Pour de plus amples informations, pour planifier vos sorties et vous procurer votre passeport foodie, il suffit de visiter le site vireegourmande.ca (en ligne le 8 juin) ou vous rendre à l’Office du tourisme de la région de Sorel-Tracy.

À propos des circuits gourmands de la Montérégie

Les circuits gourmands de la Montérégie vous accompagnent lors de vos virées estivales. Vous partez pour l'après-midi, toute la journée ou pour le week-end? Aucun problème! Vous avez le choix d'organiser votre sortie selon le temps dont vous disposez et vos intérêts. Une chose est certaine, vous mangerez, vous boirez et vous aurez du plaisir à découvrir notre région différemment.

Des sorties pas compliquées, agrémentées de rencontres passionnantes et de produits épatants!