La réduction: une mission à poursuivre dans la MRC Pierre-De-Saurel

Le 1er mai 2017 marquait le début, pour la région, d’une nouvelle collecte de matières organiques par l’entremise des bacs bruns. Un peu plus d'un an plus tard, la MRC de Pierre-De Saurel présente son bilan.

De l’objectif collectif de détourner 10 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement, ce sont 6 617 tonnes que les citoyens de la région ont permis de collecter grâce à leur participation. C’est 66 % du potentiel récupérable, ce qui représente en moyenne 285 livres par habitant ou l’équivalent de 1 100 éléphants mâles d’Afrique. « Pour une première année, c’est très satisfaisant, c’est signe qu’une grande majorité de la population s’est approprié très rapidement cette bonne habitude. Notre défi est maintenant d’augmenter ce taux pour approcher le plus possible du 100 % », s’exprime le préfet de la MRC, Gilles Salvas.

Ces bons résultats s’expliquent en grande partie grâce à la campagne de sensibilisation « Mission : Réduction », qui a accompagné l’implantation des bacs bruns. Une panoplie d’activités ont été organisées sur le territoire afin d’expliquer aux gens de tous âges pourquoi il est si important de composter. La MRC remercie d’ailleurs l’ensemble des partenaires qui ont pris part à cette campagne et la population qui y a répondu. C’est une belle réussite collective! La MRC espère que l’adhésion des gens continuera de croître de jour en jour.

Suite aux observations de l’équipe de la MRC, les membres du Conseil ont convenu de l’importance d’accorder une attention particulière, au cours des prochains mois, à la sensibilisation des propriétaires de multilogements (volet mise en place des installations nécessaires) et des locataires (volet participatif) pour les inciter à participer aux différentes collectes offertes. Un agent de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles a d’ailleurs été embauché et une grande partie de son mandat concernera cette approche.

Enfin, ceux qui se demandent quoi mettre dans le bac brun peuvent, en tout temps, consulter l’outil de tri disponible sur le site missionreduction.com ou encore télécharger gratuitement l’application mobile MRC de Pierre-De Saurel + (App Store, Google Play et Window Store). Ils pourront également s’abonner afin de recevoir une alerte-collecte (notification, SMS, courriel) afin d’être informés, la veille, du type de collecte à venir.