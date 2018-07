MRC Pierre-De-Saurel: point de dépôt officiel de l'ARPE-Québec

La MRC de Pierre-De Saurel compte maintenant parmi les points de dépôt officiels de l’ARPE-Québec pour la récupération et la valorisation des produits électroniques.

En apportant leurs produits électroniques à l’écocentre, les fameux « Serpuariens », les citoyens de la MRC contribueront à la fois au succès de ce programme québécois et à la protection de l’environnement.

Tous les produits électroniques en fin de vie utile (tablettes, écrans, imprimantes, appareils photo numériques, etc.) peuvent maintenant être apportés à l’écocentre régional de la MRC où ils seront traités de façon sécuritaire, sûre et écologique. Consultez l’outil de tri, disponible sur le site www.missionreduction.com et sur l’application mobile MRC de Pierre-De Saurel + pour avoir la liste complète des produits. Grâce au Programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques, plus de 70 000 tonnes métriques de produits électroniques désuets, soit l’équivalent de plus de 10 millions d’appareils, ont évité les sites d’enfouissement depuis 2012!

Comment fonctionne le programme? Les produits électroniques désuets sont apportés dans un point de dépôt officiel, où ils sont ensuite acheminés à des recycleurs certifiés pour être démontés afin d’en recueillir les matières premières, comme l’or et le cuivre, et d’assurer le traitement approprié des substances préoccupantes, comme le mercure et le plomb. Enfin, les matériaux récupérés sont réintroduits dans la chaine de production et servent à la fabrication de nouveaux produits. Un programme financé par les écofrais.

Donc, pour un avenir plus sain, recyclons de manière responsable nos appareils électroniques dont nous profitons aujourd’hui!

La MRC rappelle que l’écocentre régional, situé au 3145, rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy, est ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h 15.

À propos de ARPE-Québec

Étant responsable du Programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques, l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec encourage l'adoption de comportements écoresponsables et invite la population à utiliser son réseau de près de 1 000 points de dépôt officiels répartis au Québec. En tant qu'organisme de gestion à but non lucratif piloté par l’industrie et reconnu officiellement par RECYC-QUÉBEC, ARPE-Québec offre l'assurance que les produits recueillis seront détournés des sites d'enfouissement et traités en toute conformité selon les normes canadiennes de recyclage des produits électroniques.