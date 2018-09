Perte auditive : les nouveautés

La perte auditive est un véritable phénomène sociétal. Les conséquences sont parfois lourdes pour ceux qui la subissent : isolement des personnes âgées, troubles du développement chez l’enfant, handicap socioprofessionnel dû à des traumatismes répétés avec reconversion nécessaire parfois chez les travailleurs. Les progrès de la recherche et l’appareillage de plus en plus performant et discret facilitent heureusement le retour à une vie sociale normale. Cap sur la technologie de pointe.

Les appareils auditifs

L’objectif des appareils auditifs est d’augmenter la qualité du son. En consultant un audioprothésiste à Laval, vous serez conseillé et équipé d’appareils performants de toute dernière génération, quel que soit votre niveau d’audition.

1.Les contours d’oreille :

La dernière nouveauté est une nouvelle puce, Tempus, mise au point par un fabricant canadien, et destinée à tous les niveaux de perte auditive. Elle permet une écoute à 360° et une spatialisation plus précise. Grâce à la technologie Soundcore qui classe en temps réel les bruits environnants, l’écoute de la parole en milieu sonore est nettement améliorée. La foule, le bruit de la rue ou dans les magasins ne seront plus un obstacle à la communication.

Le contour d’oreille est un appareil miniature design (il existe en plusieurs coloris) et d’une totale discrétion. Il a une autonomie de 24 heures sans recharge et possède 5 niveaux de performance pour s’adapter à votre perte auditive.

2.Les appareils à port continu :

Insérés dans l’oreille, près du tympan, ces appareils sont parfaitement invisibles, personne ne soupçonne leur présence tellement ils sont petits. Ils conviennent aux pertes auditives légères à modérées et sont d’autant plus confortables qu’ils ne nécessitent aucun changement de pile.

3.Les appareils sur mesure :

Positionnés dans l’oreille donc complètement discrets, ces appareils sont destinés à des pertes auditives modérées à sévères. Ils sont équipés d’un micro directionnel.

Les aides à l’audition

Malgré la technologie, de nombreuses personnes ne s’équipent pas d’appareils ou prothèses auditifs. Des aides à l’audition facilitent néanmoins le quotidien à la maison.

Le téléphone amplifié permet d’amplifier la voix du locuteur au bout du fil. De plus, un signal lumineux vous prévient d’un appel.

Des écouteurs sans fil fonctionnant par un système d’infrarouge rendent au son de la télévision toute sa clarté. De plus, ils bénéficient d’une grande autonomie.

Côté domotique, des détecteurs de fumée et sonneries de porte lumineux ont été mis au point avec succès.

Il est néanmoins de s’appareiller le plus tôt possible afin que votre cerveau sache encore quoi faire des messages sonores que vous ne percevez plus.