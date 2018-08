Saurel en histoire : un 400 ans d'alimentation au Québec réussi

La Société historique Pierre-De-Saurel tient à remercier chaleureusement les quelques milliers de personnes qui par leur présence, ont contribué à faire de l'événement Saurel en histoire : 400 ans d'alimentation au Québec, un succès.

Rappelons que celui-ci se déroulait le 18 août 2018 sur le site du Carré Royal dans le Vieux-Saurel et qu'il s'inscrivait dans la continuité de la Fête des familles fondatrices, elle aussi une réussite, tenue dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la fondation de Sorel-Tracy.

Pour monsieur Pierre Potvin, président du conseil d'administration de la Société historique Pierre-De-Saurel, qui était le maître d'oeuvre de l'événement : « Ce succès est le signe que Sorel-Tracy est une communauté forte, soudée et bien ancrée dans son histoire. ». En ce sens, il se dit confiant dans l'avenir de cet événement rassembleur. C'est pourquoi dans les mois qui viennent, avec la collaboration des principaux intervenants, il entend soumettre au conseil d'administration de la Société historique Pierre-De-Saurel, un plan pour assurer la pérennité de Saurel en histoire.

Pierre Potvin tient à remercier et aussi à souligner l'apport financier indispensable de la Ville de Sorel-Tracy et celui de la MRC Pierre-De Saurel, sans oublier Desjardins, IGA Tellier, la Maison Riviera et les députés Sylvain Rochon et Louis Plamondon.

Par ailleurs, un tel événement ne saurait se réaliser sans une assistance technique de qualité, en l'occurrence celle du personnel de la Ville de Sorel-Tracy. Sans celle d'artisans de premier plan comme Production Oyez Oyez qui par son savoir-faire a animé le site du Carré Royal et finalement, sans la présence du Marché du Vieux-Saurel, lequel permet un accès direct aux produits frais de producteurs maraîchers, horticoles, agricoles, artisanaux et des produits du terroir de la région.

Merci et à l'année prochaine pour ce qui, nous en sommes convaincus, deviendra un rendez-vous estival incontournable dans notre belle ville de Sorel-Tracy.

La Société historique Pierre-de-Saurel a été fondée en 1970. En 2018, nous sommes le lieu par excellence pour maintenir et faire vivre notre mémoire collective, en nous positionnant notamment comme un endroit de rassemblement pour les passionnés d’histoire. En ce sens, la SHPS est un centre agréé d’archives privées au service de la population des MRC Pierre-de-Saurel et Marguerite-D'Youville qui reçoit les fonds d'archives de l'ensemble de la population, afin de les préserver pour les générations futures.

Nous sommes situés dans l'environnement du magnifique parc Regard-sur-le-Fleuve à Sorel-Tracy depuis environ vingt ans. À peu de distance du centre-ville historique de la ville de Sorel-Tracy, nous sommes intégrés dans les locaux du Biophare et à proximité de l'expérience Statera.