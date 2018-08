Envie d'intégrer le Club de Bridge de Sorel-Tracy?

Le bridge est un sport pour l’esprit que l’on joue pour le plaisir et qui offre une vie sociale active. Beaucoup de joueurs hésitent à jouer dans un club pensant que ce lieu est réservé aux initiés. Or, les avantages d’y jouer sont nombreux et le club de Bridge Sorel-Tracy accueille avec plaisir tous les joueurs de tous les niveaux.

Les rencontres ont lieu les mercredis en soirée et les mardis et vendredis en pm au Centre culturel.



Pour mieux intégrer les débutants, des cours sont offerts à chaque session. La prochaine session débutera le jeudi 13 septembre 2018. Contactez Line Goulet pour plus d’informations, 450-746-8560.