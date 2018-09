4 solutions marketing pour optimiser votre performance sur internet

Les indicateurs de performance sur internet se traduisent par un bon taux de conversion, la fidélisation des clients et l’image de marque dont jouit l’entreprise. Quelles sont donc les solutions à mettre en œuvre pour augmenter la performance de son site et améliorer ainsi ses résultats ?

Booster la vitesse du site

L’un des critères de réussite, sinon le principal, est la rapidité avec laquelle les internautes, peu patients, vont se connecter sur votre site et parcourir vos pages. Ceci est d’autant plus important que leur connexion au réseau internet est peu stable ou peu fiable. La lenteur d’un site a ainsi des répercussions catastrophiques sur le taux de conversion.

La solution passe par un bon hébergement. Pour être rapide, la connexion doit autoriser la compression GZIP, optimiser les fichiers médias, réduire le temps de chargement d’une balise à moins de 20 secondes…

Dans cette optique, il convient aussi de concentrer l’essentiel des informations en haut de la page.

Vous avez donc intérêt à débloquer un budget suffisant pour mettre en œuvre l’ensemble de ces éléments.

Être bien référencé

Un site bien référencé sera piloté par SEO, mais pas seulement. Vous multiplierez vos performances par l’achat d’espaces publicitaires bien positionnés ou encore par l’achat de liens commerciaux.

Pour identifier les termes qui génèrent du trafic, travaillez avec une centaine, voire 200 mots clés sur Google Adwords.

Par ailleurs, l’étude des mots clés utilisés par la concurrence est un bon moyen de savoir comment elle se positionne.

Varier les médias

Utiliser non pas un, mais plusieurs supports de communication augmentera votre visibilité. L’impact de l’audiovisuel dans une stratégie marketing en ligne à des avantages indéniables : elle accroît votre présence dans les moteurs de recherche et votre image de marque. Ce n’est pas pour rien que Youtube est le 2e moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. La puissance émotionnelle des images et la musique a un grand pouvoir d’attractivité sur les internautes. Elles favorisent la mémorisation du message. Contacter une maison de production à Montréal pour vous en convaincre.

Votre présence sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, est également incontournable.

Répondre aux attentes de votre clientèle

Les entreprises qui performent sur internet, les Start-up notamment, réussissent parce qu’elles proposent des produits ou des services au plus près des attentes des clients. L’étude de votre cible doit donc être aussi pointue que possible.