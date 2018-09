Conférence de Denis Delâge à la Ville de Sorel-Tracy

La colonisation française en Amérique du Nord s’est caractérisée par un modèle métis de relations avec les Autochtones dont les cultures ont inspiré la critique sociale de l’occident.

Après la Conquête et la cession de 1763, les francophones ont refoulé la part amérindienne en eux afin de réclamer des droits identitaires à titre de civilisés. Outre une longue histoire commune et une profonde interinfluence; ils partageaient également avec les Autochtones un statut analogue de «nation enfant» ayant été conquise. Placés dans la position ambiguë de colonisateurs colonisés, ils se sont définis dans le seul héritage de la France en justifiant leur proximité avec les Amérindiens par leur mission civilisatrice. Le Canada français serait géographiquement d’Amérique, mais non pas culturellement parce que, selon ses élites, sans créolité. La peur de passer pour des Sauvages serait constitutive de la honte de soi.

Denys Delâge est professeur émérite au Département de Sociologie, Université Laval. Membre de la Société des Dix, il est spécialiste d’histoire des Autochtones.

Crédit photo: Courtoisie ULaval

