38 000 personnes ont visité leurs voisins agriculteurs

Les 19 fermes de la Montérégie, ouvertes gratuitement hier au public dans le cadre de la 16e édition de l’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec, ont accueilli plus de 38 000 visiteurs. Sur chacune d’elle, une panoplie d’activités ont stimulé leurs 5 sens, notamment par des dégustations de produits québécois locaux, des démonstrations agricoles, des rencontres avec des experts et des jeux pour toute la famille.

Avec leurs plus belles photos de l’événement, les visiteurs sont maintenant invités à participer au concours photo/vidéo de la Fédération de l’UPA de la Montérégie pour gagner plus de 1 800 $ en prix.

Crédit photo: Courtoisie

« Cette grande fête agricole a été, encore une fois, une occasion en or de rencontrer des familles agricoles dévouées. Les visiteurs ont pu constater tout le travail rigoureux que leurs voisins agriculteurs déploient tous les jours pour mettre sur leur table de la nourriture fraîche et de qualité. Ils ont découvert la grande variété de produits que nous savons faire ici, en Montérégie », affirme Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

« Cette 16e édition a été un franc succès grâce aux propriétaires des 19 fermes et leurs 780 bénévoles. Je tiens par ailleurs à les remercier chaleureusement de leur temps et leur implication afin de faire découvrir l’agriculture sous un nouvel angle. »

#AGRImonteregie : Terre de passion! - Concours photo/vidéo

Les visiteurs sont maintenant invités à participer au concours photo/vidéo de la Fédération de l’UPA de la Montérégie en envoyant leurs plus beaux clichés de l’événement à [email protected] au plus tard le 16 septembre. Ils courent ainsi la chance de gagner plus de 1 800 $ en prix, offerts gracieusement par Promutuel Assurance, BuroPro Citation, Réseau Agriconseils Montérégie, Expo de Saint-Hyacinthe, Le Garde-Manger du Québec, Hydro-Québec, L’Étoile Banque Nationale, Boom 1O4.1 et 1O6.5 et la MRC de Roussillon. Détails du concours ici.

Crédit photo: Courtoisie

Partenaires locaux

La Fédération remercie les partenaires locaux qui apportent leur soutien : Agrileader, Agri-Robotique, Agritex, Claude Joyal–CaselH, CLD Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises–Vallée du Richelieu–Yamaska, Desjardins Vaudreuil-Soulanges, Entreprise Leblanc & Fils, Équipements Phaneuf, Équipements Séguin et frères, GEA Alain Beauregard, Kubota Montréal, La Coop Comax, La Coop Sainte-Marthe, Les Entreprises Granby-Silo, Maison Riviera, Marius Morier et Fils, Meunerie Benjamin–Nutrition ADM, Meunerie Mondou, MRC Brome-Missisquoi, Municipalité d'Ange-Gardien, Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Permodome, Symac, Taillage de Sabots A.R., Val Caudalies, Ville de Saint-Ours et Ville de Cowansville.

Soulignons également la participation de Agrivolt, Agrocentre Farnham, Agrocentre Saint-Pie, Assurances André Viens, Belcan, Chapdelaine assurances, Clinique vétérinaire de Saint-Césaire, Coffrages Lanoie & Frères, Drainage RicheIieu, Habitations Sud-Est, Journal Les 2 Rives, MRC de Rouville, MRC de Beauharnois-Salaberry, Promutuel Assurance, Sorel-Tracy Nissan et Tardif Équipements de ferme.