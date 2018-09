Concours de Tours Amérique : Voyager à 2, c’est mieux!

Découvrir le monde, partager des moments marquants, expérimenter de nouveaux attraits, le faire seul c’est bien, mais à deux c’est encore mieux. Le plaisir s’en trouve ainsi accru en voyageant en bonne compagnie. Ce mois-ci, c’est ce que vous suggère Tours Amérique par le biais du concours Voyager à 2, c’est mieux!, et ce, dans le cadre des célébrations entourant son 10e anniversaire.

La façon de participer est bien simple. Il suffit d’indiquer à l’agence avec qui vous aimeriez partir en escapade et vous pourriez gagner un crédit voyage de 500 $ utilisable sur n’importe quel forfait disponible au www.toursamerique.com. À noter que le concours prend fin le 9 octobre 2018 et que le tirage se tiendra le 11 octobre. Il est possible d’y participer via le lien suivant : https://toursamerique.com/concours.

« Être deux à faire de nouvelles découvertes et pouvoir partager des moments précieux lors d’un périple permet de vivre l’expérience encore plus intensément! C’est pourquoi, pour son dixième anniversaire, Tours Amérique a choisi de gâter sa fidèle clientèle en lui offrant de nombreux cadeaux. Nous sommes le partenaire idéal de vos projets de voyage », exprime la présidente de l’entreprise, Mme Sylvie Myre.

Depuis 10 ans, Tours Amérique s’assure de faire vivre une expérience mémorable à sa clientèle en déployant tous les efforts pour assurer sa satisfaction et rendre ses souvenirs de voyage impérissables.