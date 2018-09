Trouve ton X à Sorel-Tracy

C’est avec beaucoup de fierté que L’Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la main-d’œuvre annonce le dévoilement de la toute nouvelle plateforme Web trouvetonx.ca, visant à mettre en valeur les services offerts par les centres-conseils en emploi membres d’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi.

Accessible depuis le lundi 10 septembre, trouvetonx.ca a été créée afin de permettre à la population québécoise de trouver plus rapidement des services d’emploi adaptés à leurs besoins.

La nouvelle plateforme, qui s’adapte aussi bien aux téléphones portables qu’aux ordinateurs, permet à l’utilisateur de trouver rapidement des services adaptés à ses besoins par le biais d’un service de géolocalisation. Cet outil permet également de faire une recherche selon les différentes spécialités des centres-conseils tout en en donnant accès à des trucs et astuces pour maximiser ses chances d’obtenir un emploi.

Que signifie être sur son X? L’expression fait référence à l’idée d’être exactement à l’endroit où l’on veut être dans sa vie, et ce, autant sur les plans personnels que professionnels. En ce sens, les centres-conseils en emploi regroupent une multitude de professionnels pouvant permettre à tous de trouver leur X.

Dans la foulée du lancement de trouvetonx.ca, une vidéo humoristique mettant en vedette la comédienne Chantal Lamarre a également été dévoilée.

À propos de L’Orienthèque

Depuis près de 20 ans, L'Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la main-d’œuvre, offre aux chercheurs et chercheuses d'emploi de la MRC de Pierre-De Saurel et de Marguerite-D’Youville une gamme de services gratuits et diversifiés d'aide à la recherche d'emploi. Curriculum vitæ, lettres de présentation, simulations d'entrevue, counseling d'emploi, envois de candidature, offres d’emploi, rencontres individuelles ou de groupe et plus encore!