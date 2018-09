Le 19 septembre, on marche pour le droit au logement

À Sorel-Tracy, 1 115 ménages locataires ont des besoins impérieux de logement.Le revenu médian de ceux qui consacrent plus de la moitié de leur revenu au loyer est de 10 206$ par année. C’est pour faire entendre leurs voix que le FRAPRU a entrepris le 2 septembre dernier une marche de 500 km entre Ottawa et Québec. La marche passera par Sorel-Tracy le 19 septembre.

Même si le Québec et le Canada ont reconnu le droit à un logement suffisant en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 244 120 ménages locataires du Québec vivent dans un logement trop cher, en mauvais état ou trop petit, ont donc des besoins impérieux de logement.

Les personnes âgées, les femmes, les jeunes et les personnes vivant seules sont nombreuses à consacrer une proportion beaucoup trop élevée de leur revenu pour payer le loyer.

Il leur est pratiquement impossible de ne pas couper dans leurs autres besoins essentiels une fois le loyer payé. C’est pour faire entendre leurs voix que le FRAPRU entreprendra le 2 septembre une marche de 500 km entre Ottawa et Québec. La marche passera par Sorel-Tracy le 19 septembre.

19 septembre : Journée thématique sur la salubrité

Alors que les locataires les plus pauvres se retrouvent souvent dans un logement en mauvais état, dans la grande majorité des municipalités, il n’y a pas de règlementation sur la salubrité. Là où il y en a, il est souvent difficile de le faire appliquer. Pour protéger l’ensemble des locataires du Québec et pour uniformiser les règles, il est nécessaire d’instaurer un code du logement provincial définissant les normes suffisantes quant à la salubrité, la sécurité et l’entretien des logements.

Le 19 septembre, dans le cadre de la marche De villes en villages pour le droit au logement, le FRAPRU, le RCLALQ et Action logement Pierre-De Saurel revendiqueront du prochain gouvernement du Québec qu’il finance plus de logements sociaux, mais aussi qu’il instaure un code du logement provincial.

Joignez-vous à nous pour accueillir les marcheurs et marcheuses partis de Contrecoeur le matin, à leur arrivée à Sorel-Tracy : Rassemblement de 11h30 à 12h30 au Parc Carré Royal.

Un groupe de militantEs d’Action-Logement se joindra aux marcheurs/marcheuses à 11h00 au coin du chemin St-Roch et la route 132 (prêt du restaurant Milano secteur Tracy) afin des accompagner pour le dernier 1.5 Km de la marche. Vous pouvez aussi vous joindre à eux !!!

Les personnes voulant participer au repas communautaire qui suivra doivent confirmer leur présence auprès de Dominic Gosselin au 450-881-1910 ou par courriel [email protected] com avant le 14 septembre 2018.