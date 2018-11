Nouveau programme de la SHQ offert aux établissements commerciaux, d’affaires et communautaires

La MRC de Pierre-De Saurel annonce la disponibilité du nouveau programme Petits établissements accessibles (PEA) visant à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits établissements. Ce sont les propriétaires et les locataires d’établissements commerciaux, d’affaires et communautaires non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité qui pourront se prévaloir du programme. Plus précisément, ce programme a pour objectif de fournir une aide financière, maximale de 15 000 $, aux propriétaires et locataires des bâtiments visés pour la réalisation de travaux permettant l’accès au bâtiment, l’amélioration de la circulation à l’intérieur de celui-ci ainsi que l’utilisation de la salle de toilette destinée à la clientèle. L’aide financière maximale pouvant être versée dans le cadre du programme est de 15 000 $ par établissement admissible. Le montant de la subvention est calculé en appliquant un taux d’aide de 75 % au coût reconnu. L’application du programme relève de la MRC, ainsi, pour connaitre les bâtiments admissibles, les travaux pouvant être effectués ou soumettre une demande, veuillez communiquer avec M. Benoit Jolicoeur, par téléphone au 450 743-2703 poste 228 ou par courriel à [email protected]. Vous pouvez également visitez le site web de la MRC à l’adresse suivante: