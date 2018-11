Le 10 octobre dernier, on célébrait la Semaine de la réhabilitation sociale à Sorel-Tracy

Le 10 octobre dernier, à l’Annexe, dans le cadre de la Semaine de la réhabilitation sociale, L’Orienthèque invitait les employeurs et intervenants de la région à un déjeuner-conférence. Le but de l’activité était de sensibiliser les personnes présentes à innover dans leur processus d’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée en démystifiant l’apport de la clientèle judiciarisée.

Près de 40 personnes ont assisté à l’événement. Nous tenons à remercier Mme Géraldine Simard du Centre de détention de Sorel-Tracy, Mme Diane Allard de Surveillance communautaire, Mme Nicole Teasdale de Justice Alternative Pierre-De Saurel et Mme Suzie Deslandes d’Emploi-Québec qui nous ont permis d’en apprendre davantage sur les ressources disponibles pour les gens de la région ayant un casier judiciaire.

Enfin, merci à Mme Élisabeth Aussant de Transport Vilmik pour son témoignage à titre d’employeur faisant preuve d’ouverture envers l’embauche d’une clientèle judiciarisée.

Nous sommes fiers de croire que l’activité aura suscité auprès des employeurs d’ici des pistes de réflexion qui feront en sorte que des personnes judiciarisées pourront éventuellement se réinsérer sur le marché du travail.