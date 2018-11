6 idées reçues sur la cote de crédit

La cote de crédit est le résultat d’une évaluation de la capacité à rembourser ses dettes. Elle détermine si un emprunteur est fiable ou non. Les entreprises sont concernées au même titre que les particuliers. Mais cette cote évolue selon le comportement, elle ne représente donc qu’une image de l’emprunteur à un instant T. Il est possible de l’améliorer en soldant des crédits ou de la détériorer avec des retards de paiement. L’échelle de l’évaluation est comprise entre 300 et 900, 600 étant considéré comme une bonne cote. État des lieux des fausses idées qui circulent sur la cote de crédit.

Comment se calcule la cote de crédit ?

La cote de crédit est un calcul effectué à partir des renseignements fournis par les organismes financiers à deux agences d’évaluation : Equifax et TransUnion. Elle prend en compte le montant des crédits, le solde restant dû et la régularité des remboursements.

L’emprunteur ayant une mauvaise cote de crédit représente donc un risque accru pour le créancier. Mais certains organismes s’affranchissent de ce risque en permettant malgré tout aux particuliers en difficulté de souscrire un prêt d’argent rapide sans enquête de crédit .

Les fausses idées sur la cote de crédit