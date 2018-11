Où investir moins cher autour de Montréal ?

Même si la vie sur l’île de Montréal présente bien des attraits, de nombreuses familles décident d’en partir pour des raisons financières évidentes : un loyer ou un investissement immobilier est bien plus intéressant ailleurs. Pour le même budget, elles trouvent souvent plus grand et découvrent par la même occasion une qualité de vie supérieure. Où dénicher la bonne affaire sans trop s’éloigner de son travail ?

Longueuil, Rive Sud

Les prix à Longueuil sont très abordables, ne serait-ce qu’en location les prix moyens sont de 750 dollars par mois.

Vous serez séduit par le centre historique et la vie tranquille de quartier, sans compter ses immenses espaces verts ! La ville est réputée pour son agrotourisme : des kilomètres de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles pour accéder au Vieux-Montréal ! Le succès de Longueuil réside dans son équilibre parfait entre économie dynamique et qualité de vie. Vous y découvrirez aussi des activités culturelles, patrimoniales et sportives très riches.

Dorval, à l’ouest

Dorval jouit incontestablement de l’activité de son aéroport, de ses nombreux transports en bus et en train et de la proximité des autoroutes.

Fondée en 1667, elle est à seulement 15 minutes du centre de Montréal, mais au bord de l’eau donc très prisée. Malgré tout, le prix de l’immobilier est en baisse de 3 %, de quoi séduire les investisseurs d’autant que de nombreux sièges sociaux s’y sont déjà installés. Vous y trouverez toutes les commodités sur place : centres aquatiques, centres sportifs, écoles, bibliothèques…

Mirabel, à 20 km de Montréal

Mirabel est la municipalité la plus étendue. En pleine croissance industrielle, commerciale, agroalimentaire et résidentielle, elle a su préserver ses grandes étendues boisées et aménager de longues pistes cyclables, des sentiers de ski et équestres, des terrains de golf, de balle et de soccer ! Elle compte également 60 parcs, une vie en pleine nature ou presque !

Là, vous trouverez une vie culturelle très animée mai aussi de nombreuses bibliothèques et écoles pour vos enfants. Étudier un projet de maison neuve Mirabel vaut le coup. Une maison unifamiliale ou un cottage, tous deux homologués Novoclimat, c’est-à-dire à haute performance énergétique, vous coûtera le même prix qu’une résidence standard ailleurs avec de sérieuses économies à la clé.