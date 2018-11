Le développement du cadastre de Saurel; comment se sont développées les rues de Saurel Conférence de Louise Pelletier, 6 novembre Sorel-Tracy, - Cette conférence vous présentera le cadastre de la ville de Sorel et son évolution.

L'apparition des premières rues et des premières maisons à Sorel sera abordée. La première partie de cette conférence traitera des habitations du premier Fort de Sorel entre 1665 et 1713. En deuxième partie, Mme Pelletier traitera de l’ouverture de la première rue dans le Fort de Sorel et la subdivision des rues cadastrées de 1757 à 1778.

La conférence se terminera par un court historique de l’évolution des plans cadastraux de la ville de Sorel de 1770 à 1935 . La conférencière,Louise Pelletier, est une passionnée de l’histoire depuis près de 40 ans. Elle continue même à la retraite de faire des recherches sur l’histoire, le patrimoine et la généalogie. Pendant son parcours professionnel, elle a réalisé des expositions et donné des conférences.

Elle a également œuvré comme guide touristique pendant 13 ans. C'est donc une invitation à tous les amateurs d'histoire et en particulier, à ceux et celles qui veulent découvrir notre passée maritime. La Société historique Pierre-de-Saurel a été fondée en 1970.

Celle-ci est située dans l'environnement du magnifique parc Regard-sur-le-Fleuve à Sorel-Tracy depuis environ vingt ans. À peu de distance du centre-ville historique de la ville de Sorel-Tracy, elle est intégrée dans les locaux du Biophare et à proximité de l'expérience Statera. Tarifs : Membre: 3,00$ ; Non membre : 5,00$ ; Membre étudiant : gratuit et étudiant non membre : 3,00$ Heure et lieu : 6a rue St-Pierre, Sorel-Tracy à 19h00.