La collecte de sang de la Caisse populaire Pierre-de-Saurel: un succès

Héma-Québec et ses partenaires, les centres hospitaliers du Québec ont dévoilé le bilan de la collecte de sang tenue le 25 octobre dernier aux Promenades de Sorel.

Voici les résultats de votre super collecte de sang :

Objectif de donneurs : 225

Nombre de donneurs qui se sont présentés : 234

Nombre de donneurs inscrits (chiffre officiel) : 228 (101% wow !)

Objectif de prélèvements (poches) : 170

Nombre de prélèvements réels : 188 (111 % super wow !)

Nouveaux donneurs : 15 (7 % ! Normalement nous avons entre 1 et 5% de nouveaux donneurs sur les collectes mobiles)

Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, et que nous avons recueilli 188 poches de sang, c’est donc plus de 750 malades qui, grâce à votre collaboration et celui de votre super équipe pourront recevoir des produits sanguins.