Tolérance 0 en matière de violence à la MRC Pierre-De-Saurel

À sa dernière séance publique, le 10 octobre dernier, le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a adopté une politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous.

Par cette politique, la MRC affirme ses valeurs en matière de santé et sécurité au travail, soit :

la promotion de la dignité de la personne;

la protection de l’intégrité physique et psychologique des élus et des employés;

le respect envers les élus et les employés et entre les différentes personnes appelées à œuvrer auprès de la MRC;

la sécurité des élus et des employés.

La MRC devait adopter une politique pour prévenir ou remédier au harcèlement avant le 1er janvier 2019, et elle n’a pas lésiné ses efforts pour y arriver.

En effet, la MRC a la ferme volonté de ne tolérer aucune forme de violence afin d’assurer à ses membres du Conseil et à son personnel un milieu de travail sain et respectueux de la dignité de chaque personne, sécuritaire et libre de toute menace de natures verbale, physique et psychologique