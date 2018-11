Opération Nez rouge Sorel-Tracy débutera ses activités le 30 novembre

L’Opération Nez rouge est de retour dans la région de Sorel-Tracy pour une 29e année, le 30 novembre prochain sous le thème « L’Opération Nez rouge : « La meilleure idée de la soirée! » L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy offre un retour à la maison sécuritaire pendant le temps des Fêtes aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Le service de raccompagnement sera disponible dans la région les 30 novembre -1er-7-8-13-14-15-20-21-22- 23-24-27-28-29-30-31 décembre 2018, entre 21 h et 4 h du matin. Le numéro à retenir pour obtenir un raccompagnement : 450 746-1611.

Bien que le service soit entièrement gratuit, les dons des usagers encouragent la jeunesse d’ici. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis 15 ans. L’an dernier, la générosité des personnes raccompagnées a d’ailleurs permis à la Fondation de récolter la somme record de 27 500 $. Quelque 300 bénévoles se sont aussi inscrits, ce qui constitue un record d’inscriptions pour l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis sa création. Lors du congrès provincial de l’Opération Nez rouge, qui s’est tenu à Québec en septembre dernier, la Fondation du Cégep de Sorel- Tracy s’est d’ailleurs vue remettre les Cornes d’or pour la qualité exceptionnelle de son travail pour l’Opération Nez rouge.

Rappelons que les objectifs de la Fondation sont de favoriser et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, de venir en aide aux élèves en difficulté financière, de soutenir le développement technologique et de contribuer au rayonnement du Collège.

Les bénévoles et le web

L’Opération Nez rouge est constamment à la recherche de bénévoles pour assurer la qualité et le fonctionnement de son service. L’inscription des bénévoles se fait facilement en ligne via le site web de l’Opération Nez rouge, au www.operationnezrouge.com. Vous désirez vous impliquer sans devoir aller sur la route? Sachez que nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à la centrale d’opération qui est située, depuis 9 ans, dans les locaux de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, plus précisément à l’École Saint-Viateur. Vous pouvez aussi faire partie de notre équipe de promotion.

Pour plus d’informations ou pour avoir de l’aide pour s’inscrire comme bénévole, vous êtes invités à venir rencontrer le comité organisateur, le samedi 17 novembre 2018, de 13 h à 16 h, lors de l’arrivée du Père Noël aux Promenades de Sorel.

Défi-Entreprise

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy lance la troisième édition de son Défi-Entreprise. Vous avez envie d’une activité qui sort de l’ordinaire pour votre entreprise? Participez avec vos collègues à une soirée inoubliable. L’Opération Nez rouge, c’est l’occasion parfaite pour créer des liens et renforcer l’esprit d’équipe. L’entreprise qui aura le plus d’employés participants remportera une publicité pendant une journée à CJSO 101,7 FM et dans le magazine Contacts Affaires. Grâce à ses 75 bénévoles présents pendant la campagne 2017, Rio Tinto Fer et Titane a remporté le Défi-Entreprise haut la main l’an dernier. Qui fera mieux cette année? Les paris sont ouverts!